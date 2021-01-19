На 65 году жизни скончался один из продюсеров “Симпсонов” Дэвид Ричардсон

Семья умершего просит всех фанатов отправлять пожертвования от имени Дэвида в Детскую исследовательскую больницу, вместо цветов.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, — передает Deadline.

Незадолго до своей смерти, Ричардсон завершил работу над последним, пятым сезоном мультсериала "F is for Family" для Netflix. В нем он работал исполнительным продюсером.

У Ричардсона осталась жена Чарлин Истон Ричардсон, двое сыновей близнецов по 12 лет — Арло и Аттикус и сын Уэйт от предыдущего брака. Отмечается, что 30 лет назад продюсер перенес раковую болезнь.

Семья планирует провести частную церемонию прощания с Дэвидом Ричардсоном. Позднее будет публичное прощание. Отмечается, что вместо цветов семье, поклонников просят отправлять пожертвования от имени Дэвида в Детскую исследовательскую больницу Святого Иуды.

Дэвид Ричардсон приобрел наибольшую популярность за его работу над "Симпосанми", в котором он был продюсером. При этом он также работал над "Пустым гнездом", "Малькольм в центре внимания", "Два с половиной человека" и над рядом других работ.

Дэвид Ричардсон родился 24 декабря 1955 года. Начал свою карьеру сценариста телевизионных комедий в 1985 году. В сериале NBC "Гранд" с Памелой Рэд и Бонни Хант в главных ролях. Позднее он провел два сезона в ситкоме "Пустое гнездо".

Напомним, ранее скончалась звезда фильма "Полицейская академия" Мэрион Рэмси. Ей было 73.