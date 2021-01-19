На 65 році пішов із життя один із продюсерів "Сімпсонів" Девід Річардсон

Сім'я померлого просить усіх фанатів відправляти замість квітів пожертвування від імені Девіда в Дитячу дослідницьку лікарню.

Причиною смерті стала серцева недостатність, — передає Deadline.

Незадовго до своєї смерті, Річардсон завершив роботу над останнім, п'ятим сезоном мультсеріалу "F is for Family" для Netflix. У ньому він працював виконавчим продюсером.

У Річардсона залишилася дружина Чарлин Істон Річардсон, двоє синів близнят по 12 років — Арло і Аттікус і син Уейт від попереднього шлюбу. Відзначається, що 30 років тому продюсер переніс ракову хворобу.

Сім'я планує провести приватну церемонію прощання з Девідом Річардсоном. Пізніше буде публічне прощання. Відзначається, що замість квітів сім'ї шанувальників просять надсилати пожертви від імені Девіда в Дитячу дослідницьку лікарню Святого Іуди.

Девід Річардсон отримав найбільшу популярність за його роботу над "Сімпсонами", де він був продюсером. При цьому він також працював над "Порожнім гніздом", "Малькольм у центрі уваги", "Два з половиною чоловіки" і над низкою інших робіт.

Девід Річардсон народився 24 грудня 1955 року. Почав свою кар'єру сценариста телевізійних комедій у 1985 році. У серіалі NBC "Гранд" із Памелою Ред і Бонні Хант у головних ролях. Пізніше він провів два сезони в ситкомі "Порожнє гніздо".

Нагадаємо, раніше померла зірка фільму "Поліцейська академія" Меріон Ремсі. Їй було 73.