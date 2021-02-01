Сценарист "Сімпсонів" і володар премії "Еммі" Марк Уілмор помер від COVID-19

Це вже другий сценарист "Сімпсонів", який помер в 2021 році.

Сценарист мультиплікаційного серіалу "Сімпсони" Марк Уілмор помер на 58-му році життя після зараження коронавірусною інфекцією. Про це в понеділок, 1 лютого, повідомив у Twitter його брат Ларрі Уілмор, який також працював над проектом.

"Мій милий брат Марк Едвард Уілмор помер 31 січня, борючись з ковідом та іншими захворюваннями, які мучили його довгі роки", — написав він.

За словами Ларрі, його брат був "найдобрішою, м'якою і веселою людиною" серед всіх, кого він знав.

Марк Уілмор почав працювати над серіалом "Сімпсони" у 2002 році, а у 2008 році отримав "Еммі" в номінації "продюсер кращої анімаційної роботи" за епізод "Вічне сяйво сімпсонівського розуму".

Примітно, що це вже другий сценарист "Сімпсонів", який помер у 2021 році. У січні стало відомо про смерть одного з продюсерів "Сімпсонів" Девіда Річардсона. Причиною його смерті стала серцева недостатність.

Незадовго до смерті, Річардсон завершив роботу над останнім, п'ятим сезоном мультсеріалу "F is for Family" для Netflix. У ньому він працював виконавчим продюсером.

У Річардсона залишилася дружина Чарлин Істон Річардсон, двоє синів близнят по 12 років — Арло й Аттікус і син Уейт від попереднього шлюбу. 30 років тому продюсер переніс ракову хворобу.

Нагадаємо, раніше померла зірка фільму "Поліцейська академія" Меріон Ремсі. Їй було 73.