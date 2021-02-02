Від раку легенів помер актор серіалу "Врятовані дзвінком" Дастін Даймонд

Актор помер на 44 році життя.

Діагноз про злоякісну пухлину в легенях він отримав лише місяць тому. За цей час він встиг пройти один курс хіміотерапії. Рак легенів був на 4 стадії. Про це повідомляє агент актора в Фейсбуці.

"Із сумом повідомляємо, що Дастін Даймонд помер 1 лютого 2021 року через рак. Усього три тижні тому йому поставили цей жорстокий діагноз. За цей час злоякісна пухлина поширилася по організму. Втішає лише те, що хвороба була стрімкою. Йому не довелося лежати, знемагаючи від болю. За це й вдячні ", — йдеться в повідомленні.

Дастін Даймонд став відомим завдяки серіалу "Врятовані дзвінком". Серіал виходив у 1989-2000 роках, у ньому Даймонд зіграв Семюела "Скітча" Паверса. Після зйомок у серіалі Даймонд брав участь у різних телешоу. Також він знявся в кримінальній комедії 2001 року "Made!", комедії "Діккі Робертс: Зіркова дитина" (2003) і "Американський пиріг 7: Книга кохання" (2009).

Дастін Даймонд — актор і комік родом із Сан-Хосе, Каліфорнія. Останнім серіалом, в якому він зіграв, став "Твоє миле личко відправиться в пекло" в 2017 році.

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