Помер зірка серіалу "Врятовані дзвінком": він боровся з хворобою Паркінсона

Помер американський актор, зірка серіалу "Врятовані дзвінком" Денніс Гаскінс. Його не стало у віці 75 років. Причина смерті поки невідома, однак знаменитість тривалий час боровся з хворобою Паркінсона.

Смерть актора підтвердив його агент Джей Шахтер. Друзі та близькі пам’ятатимуть Гаскінса чудовою людиною, який по-справжньому любив своїх шанувальників. Про це повідомляє RadarOnline.com.

Помер Денніс Гаскінс

Гаскінс став відомим завдяки ролі у культовому серіалі "Врятовані дзвінком", де він зіграв директора Річарда Белдінга. Після звістки про смерть актора, його агент Джей Шахтер заявив, що це стало справжньою трагедією для всіх.

"Усі любили містера Белдінга, а ті, хто знав Денніса особисто, любили його ще більше. Він був чудовою людиною і любив по-справжньому своїх шанувальників. Він завжди знаходив для них час, попри все. Він був моїм клієнтом і близьким другом понад 20 років, і мені його дуже бракуватиме", — сказав агент.

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Причина смерті Гаскінса поки що невідома. Однак, за наявною інформацією, актор близько восьми років боровся з хворобою Паркінсона. Він не розповідав про це публічно, оскільки не хотів зайвої уваги.

Помер Денніс Гаскінс Фото: Facebook

Що відомо про Денніса Гаскінса

Вперше кінозірка з’явився на екранах в ролі містера Белдінга в серіалі "Доброго ранку, міс Блісс". Згодом стрічку переробили й перейменували на "Врятовані дзвінком".

Пізніше Гаскінс отримав ролі в таких картинах, як "У Філадельфії завжди сонячно" та "Мільйон способів втратити голову".

Про особисте життя актора мало що відомо. Гаскінс був одружений із Сарою Даянн Гойнс, однак згодом пара розлучилась. У них є син Дастін.

Денніс Гаскінс Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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