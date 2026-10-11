Более 50 лет на сцене театра имени Франка: скончалась заслуженная артистка Украины

Заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская скончалась в возрасте 74 лет, посвятив более полувека сцене Театра Франка и сыграв десятки ролей.

В возрасте 74 лет ушла из жизни выдающаяся украинская актриса, заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская, которая более полувека работала в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Об этом стало известно из сообщения на официальной странице Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Facebook, где актриса проработала более полувека — с 1972 года.

О смерти Натальи Перчевской стало известно 10 октября. В своём посте коллектив Театра Франко вспомнил о её жизненном и творческом пути и выразил соболезнования родным и близким.

"Есть люди, которые оставляют после себя гораздо больше, чем роли и воспоминания о выходах на сцену. Остается тепло от встреч, голос, улыбка, моменты совместной работы, которые со временем становятся особенно дорогими. Сегодня трудно найти слова, которые могли бы передать боль этой утраты. Уход человека, посвятившего свою жизнь искусству, всегда оставляет пустоту. И в то же время остается память, которую берегут коллеги, друзья и зрители. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал, любил и уважал Наталью Николаевну", — говорится в сообщении театра.

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Чем запомнилась украинцам Наталья Перчевская

Наталья Перчевская посвятила сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко более 50 лет. Она работала в коллективе с 1972 года и участвовала в постановках по произведениям украинской и мировой литературы.

Зрители навсегда запомнят её непревзойдённую игру в таких культовых спектаклях, как "Кайдашева семья", "Тевье-Тевель", "Суд и пламя", "Баба Параска" и многих других. В частности, в постановке "Кайдашева семья" Перчевская исполняла роль бабы Параски. Эта роль указана в репертуаре спектакля на официальном сайте театра.

В спектакле "Тевье-Тевель" актриса играла девушку из города. Постановка входила в репертуар Театра Франко, а имя Натальи Перчевской указано среди исполнителей на сайте театра.

Коллеги и поклонники навсегда сохранят в памяти её талант, преданность искусству и светлый характер.

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