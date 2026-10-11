Понад 50 років на сцені театру Франка: померла заслужена артистка України

Заслужена артистка України Наталія Перчевська померла у 74 роки, присвятивши понад пів століття сцені Театру Франка та зігравши десятки ролей.

У віці 74 років пішла з життя видатна українська акторка, заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад пів століття працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Про це стало відомо з допису на офіційній сторінці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Facebook, де акторка прослужила понад пів століття — з 1972 року.

Про смерть Наталії Перчевської стало відомо 10 жовтня. У своєму дописі колектив Театру Франка згадав про її життєвий і творчий шлях та висловив співчуття рідним і близьким.

"Є люди, які залишають по собі значно більше, ніж ролі та спогади про виходи на сцену. Залишається тепло від зустрічей, голос, усмішка, моменти спільної роботи, які з часом стають особливо дорогими. Сьогодні важко знайти слова, які могли б передати біль цієї втрати. Відхід людини, яка присвятила своє життя мистецтву, завжди залишає порожнечу. І водночас залишається пам’ять, яку бережуть колеги, друзі та глядачі. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав, любив і поважав Наталю Миколаївну", — йдеться в повідомленні театру.

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Чим запам’яталася українцям Наталія Перчевська

Наталія Перчевська присвятила сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка понад 50 років. Вона працювала в колективі з 1972 року та брала участь у постановках за творами української й світової літератури.

Глядачі назавжди запам'ятають її неперевершену гру у таких культових виставах, як "Кайдашева сім’я", "Тев’є-Тевель", "Суд і полум’я", "Баба Параска" та багатьох інших. Зокрема, у постановці "Кайдашева сім’я" Перчевська виконувала роль баби Параски. Ця роль зазначена в репертуарі вистави на офіційному сайті театру.

У виставі "Тев’є-Тевель" акторка грала дівчину з міста. Постановка входила до репертуару Театру Франка, а ім’я Наталії Перчевської зазначене серед виконавців на сайті театру.

Колеги та шанувальники назавжди збережуть у пам'яті її талант, відданість мистецтву та світлу людину.

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