Потеряла сознание во время осмотра ребенка: модель, которая украшала обложки Vogue, внезапно умерла

32-летняя модель из Бразилии Джане Алвес внезапно потеряла сознание и скончалась.

Эта женщина была лицом ведущих мировых домов моды и украшала обложки многочисленных журналов, в том числе знаменитого Vogue, пишет Bild.

Джану Алвес заметили, когда 21-летняя девушка работала на заправке. С тех пор её жизнь изменилась, но сегодня мир моды скорбит о прекрасной бразильянке, которая внезапно скончалась от сердечного приступа в возрасте всего 32 лет.

Сообщается, что она только что вернулась в родную Бразилию, надеясь создать семью. Недавно у неё родился второй ребёнок. Во время планового осмотра месячного ребёнка Джане потеряла сознание.

Она не употребляла алкоголь и не курила

Поскольку ей стало плохо в больнице, ей как можно быстрее оказали медицинскую помощь. Но спасти модель не удалось, врачи констатировали смерть. Расследование показало, что она умерла от сердечного приступа.

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"Она была абсолютно здорова, не употребляла алкоголь, не курила, не принимала никаких лекарств и регулярно проходила обследования. У неё было отличное здоровье", — рассказал её агент Мигель Криспим.

Её вторая беременность также недавно протекала совершенно нормально.

Модель похоронили в родном городе Кондеуба на северо-востоке страны.

"Она была честной, любящей женщиной, невероятно добрым человеком и заслуживает уважения за то, каким замечательным человеком она была", — сказал агент модели.

Джане Алвес внезапно потеряла сознание и скончалась.

С самого начала он сопровождал её в её международной карьере. Сообщается, что 32-летняя модель подписала контракты с семью различными агентствами, работающими по всему миру, включая "Wilhelmina Models" в Лос-Анджелесе и "MUGA Management" в Гамбурге. Помимо таких известных брендов, как Marc Cain, Джане Алвес приглашали на фотосессии известные модные журналы, такие как Vogue, Grazia, Elle и немецкий Madame.

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