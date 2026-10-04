Выложила странное видео за несколько часов до трагедии: инфлюэнсершу с семьей нашли мертвыми

Инфлюенсерша Синди Тамес из Мексики опубликовала в социальных сетях видеоролик о своей "плохой стороне", а после этого её нашли мёртвой вместе с её партнёром и тремя детьми.

Женщина опубликовала видео за несколько часов до того, как её и её двухлетнего сына Густаво обнаружили мёртвыми в автомобиле в Монтеморелосе, Мексика, пишет издание The Mirror.

Двух других её сыновей, 11-летнего Бруно и 12-летнего Кристиана, вместе с 28-летним партнёром Леодегарио Мойей Гарсой нашли мёртвыми в семейном доме в нескольких кварталах оттуда.

Дети Синди Тамес Фото: Скриншот

Правоохранители обнаружили в салоне джипа пистолет, мобильный телефон и патрон. В настоящее время эти улики являются частью расследования. Полицейские также провели обыск помещения и изучают записи с камер видеонаблюдения.

За несколько часов до смерти Синди, которой было около 33 лет, опубликовала странное видео из салона автомобиля.

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"Не все знают мою неприятную сторону. Я бы сожгла собственный дом, лишь бы посмотреть, как горит дом моего соседа", — говорила тогда женщина.

В свою очередь генеральный прокурор штата Нуэво-Леон Хавьер Флорес Сальдивар сообщил местным СМИ, что, по предварительным данным, женщина застрелила своего партнера и детей, а затем покончила с собой. В настоящее время ведется полное расследование для установления фактов.

Синди, полное имя которой — Синтия Абигейл Тамез Ривера, якобы занималась выдачей займов и организацией неформальных схем накопления сбережений. Также сообщается, что она покупала, продавала и разыгрывала в лотерее такие вещи, как автомобили, драгоценности, часы и мобильные телефоны.

У неё были десятки тысяч подписчиков в социальных сетях, где она публиковала снимки своей повседневной жизни, в частности внедорожники и вечеринки.

Кроме того, соседи сообщили правоохранителям, что слышали громкую музыку, доносившуюся из её дома ранним утром, когда произошла трагедия.

Вероятно, в ту ночь в доме проходила вечеринка. В связи с этим правоохранительные органы проверяют версию о том, связано ли одалживание денег с трагедией.

Напомним, что 23-летняя инфлюенсерша из Бразилии Габриэла Кардозу таинственно исчезла в начале сентября. Машину её матери нашли спрятанной в пустом доме, а полиция заявила, что среди возможных версий рассматривает убийство.

Кроме того, инфлюенсер и мать троих детей Марта Келли де Оливейра Сильва трагически погибла после того, как прошла комплекс из трёх косметических процедур.