Виклала дивне відео за кілька годин до трагедії: інфлюенсерку з родиною знайшли мертвими

Інфлюенсерка Сінді Тамес з Мексики опублікувала в соціальних мережах відеоролик про свою "погану сторону", а після цього її знайшли мертвою разом з її партнером та трьома дітьми.

Жінка опублікувала відео за кілька годин до того, як її знайшли разом із дворічним сином Густаво знайшли мертвим всередині автомобіля в Монтеморелосі, що Мексиці, пише видання The Mirror.

Двох інших її хлопчиків, 11-річного Бруно та 12-річного Крістіана, разом з 28-річним партнером Леодегаріо Мойєю Гарсою знайшли мертвими в сімейному будинку за кілька кварталів.

Діти Сінді Тамес Фото: Скриншот

Правоохоронці знайшли всередині джипа пістолет, мобільний телефон та патрон. Наразі ці докази є частиною розслідування. Поліцейські також обшукали приміщення та аналізують записи з камер відеоспостереження.

За кілька годин до смерті родини Сінді, якій було близько 33 років, опублікував дивне відео з салону автомобіля.

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"Не всі знають мою неприємну сторону. Я б спалила власний будинок, аби тільки подивитися, як горить будинок мого сусіда", — казала тоді жінка.

Натомість генеральний прокурор штату Нуево-Леон Хав'єр Флорес Сальдівар повідомив місцевим ЗМІ, що попередньо все виглядає так, що жінка застрелила свого партнера та дітей, перш ніж покінчити життя самогубством. Наразі зараз проводиться повне розслідування для встановлення фактів.

Сінді, повне ім'я якої — Сінтія Абігейл Тамез Рівера, нібито займалася позиками та організацією неформальних схем заощадження. Також повідомляється, що вона купувала, продавала та розігрувала в лотереї такі речі, як автомобілі, дорогоцінності, годинники та мобільні телефони.

У неї були десятки тисяч підписників у соціальних мережах, де вона публікувала знімки свого повсякденного життя, зокрема позашляховики та вечірки.

Також сусіди повідомили правоохоронцям, що чули гучну музику, що доносилася з її будинку рано вранці, коли сталася трагедія.

Ймовірно, що тієї ночі в будинку була вечірка. Відтак, правоохоронці розслідують версію про те, чи пов'язане позичання грошей з трагедією.

Нагадаємо, що 23-річна інфлюенсерка з Бразилії Габріела Кардозу загадково зникла на початку вересня. Машину її мами знайшли захованою в порожньому будинку, а поліція заявила, що серед можливих версій розглядають вбивство.

Також інфлюенсерка та мати трьох дітей Марта Келлі де Олівейра Сілва трагічно загинула після того, як зробила комбінацію з трьох косметичних процедур.