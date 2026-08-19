Без матері лишилися троє дітей: інфлюенсерка померла після косметичної операції "три в одному"

Інфлюенсерка та мати трьох дітей Марта Келлі де Олівейра Сілва трагічно загинула після того, як зробила комбінацію з трьох косметичних процедур.

Мати трьох дітей та блогерка в Instagram померла у віці лише 33 років після ускладнень, які виникли після косметичної операції, пише Daily Mirror.

Марта перенесла операцію 12 серпня, а наступного дня була виписана. 14 серпня її госпіталізували до лікарні у Вольта-Редонда, що у Бразилії, після того, як їй стало погано, і в понеділок вона померла у відділенні інтенсивної терапії.

Повідомляється, що вона пройшла комплекс процедур "три в одному", зокрема ліпосакцію, встановлення грудних імплантів та абдомінологічну підтяжку, хоча її родина не підтвердила, яку саме операцію їй зробили.

Блогерка померла після пластичних операцій Фото: Скріншот

Її чоловік Маркус Вінісіус наступного дня оголосив про її смерть. Пара була разом 15 років.

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"Ми програли битву. Досі так важко писати ці слова. Марта була коханням усього мого життя. Моя найкраща подруга, моя супутниця, найкраща дружина, яку я коли-небудь міг мати, і надзвичайна мати для наших дітей. Вона боролася до останньої миті. Вона боролася з усіх сил, які мала. А тепер починається найскладніша місія в моєму житті: рухатися вперед і виховувати наших трьох хлопчиків так, як вона б того хотіла. Я зроблю все можливе, щоб вони виросли, точно знаючи, ким була їхня мати, як сильно вона їх любила", — написав чоловік.

Блогерка родом з Вольта-Редонди. Марта була мамою трьох хлопчиків та зібрала 267 000 підписників в Instagram, де ділилася моментами материнства, сімейного життя та свого повсякденного життя.

Родина Марти не розкрила, де була проведена пластична операція, а також характер ускладнень, які у неї виникли. Її поховали у Вольта-Редонда.

Нагадаємо, що у районі Сен-Жиль, що у Франції, робітник на винограднику знайшов обгоріле тіло жінки. Родина відомої тіктокерки переконана, що тіло належить зниклій 10 серпня у Франції інфлюенсерці Соні Белліна.

Також 28-річна інфлюенсерка Вероніка Перассо робила косметичні процедури з 20 років, і зрештою після цього у неї розвинулася "дисморфія тіла". Після цього дівчина назвала найстрашнішу операцію.

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