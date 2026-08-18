Інфлюенсерка пішла на побачення й зникла: через кілька днів знайшли обгоріле тіло на винограднику, — ЗМІ

У районі Сен-Жиль, що у Франції, робітник на винограднику знайшов обгоріле тіло жінки. Родина відомої тіктокерки переконана, що тіло належить зниклій 10 серпня у Франції інфлюенсерці Соні Белліна.

За повідомленнями французьких ЗМІ, прокуратура розслідує справу як вбивство, пише видання Bild.

Як повідомляє газета "Ouest-France", робітник знайшов тіло серед рядів виноградних лоз у муніципалітеті Гар, що на півдні Франції. Поліція розпочала розслідування вбивства. Слідчі оглядають місце події в Сен-Жилі на наявність судово-медичних доказів. Очікується, що порівняння ДНК остаточно підтвердить особу загиблої.

Виноградники у районі Сен-Жиль, що у Франції Фото: Скріншот

Хто така Соня Белліна

Блогерка зібрала близько 260 000 підписників у TikTok. У вересні їй має виповнитися 30 років. До свята її родина вже планувала вечірку. У 2025 році вона припинила діяльність на своєму каналі, де переважно публікувала відео з синхронізацією губ. Це ролики — де люди мовчки або власним голосом імітують рухи губ чиєїсь аудіодоріжки. Цей формат став популярним у додатках TikTok та Musical.ly, а сьогодні є одним із найпоширеніших відеоформатів у соціальних мережах.

Відео дня

Прокуратура поки що не оприлюднила жодних подробиць про підозрюваних чи мотив. Сестра жертви повідомила, що Соня мала бути на побаченні у вечір її зникнення. Як розповіла Міа, вона вже зустрічалася з цим чоловіком раніше.

Повідомляється, що після зникнення зірки соціальних мереж, її родина зіткнулася з чутками та кібербулінгом. Зокрема, у соціальних мережах стверджується, що Соня працювала ескортницею. Родина заявила, що вони звернулися до TikTok з проханням видалити всі згадані публікації.

Нагадаємо, що 17-річна інфлюенсерка Софія Мурільйо загинула разом зі своєю мамою Венді Манріке та бабусею Росіо Кубільйос під час моторошної трагедії у Бразилії.

Також відому інфлюенсерку вкусила 2-метрова акула під час дайвінгу у Бразилії. Цей інцидент трапився на тлі зростання популярності небезпечного тренда з вірусними трюками для вірусного контенту.