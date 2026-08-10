Гелікоптер розбився в джунглях: 17-річна інфлюенсерка загинула з родиною під час відпустки

17-річна інфлюенсерка Софія Мурільйо загинула разом зі своєю мамою Венді Манріке та бабусею Росіо Кубільйос під час моторошної трагедії у Бразилії.

Захоплююча екскурсія родини з Коломбії перетворилася на справжній жах, коли гелікоптер раптово упав. У катастрофі не вдалося вижити нікому, пише Daily Star.

У повідомленні йдеться, що туристичний гелікоптер упав у ліс і загорівся. Стало відомо, що пілот на ім'я Алессандро Роча також загинув у катастрофі.

8 серпня гелікоптер Robinson R44 вилетів з аеропорту Жакарепагу в Ріо-де-Жанейро та прямував до відомих туристичних пам'яток міста, коли раптово врізався в густий ліс біля оглядового майданчика Віста-Чінеса недалеко Ріо-де-Жанейро.

Того дня колумбійська родина з шести осіб розділилася на дві групи для цієї поїздки, бо гелікоптер міг перевозити одночасно лише трьох пасажирів.

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Вони прибули до Бразилії, щоб відсвяткувати 15-й день народження родича. Софія, її мама та бабуся сіли на перший рейс, поки інші чекали своєї черги в аеропорту. Про аварію родина дізналася з новин.

Катастрофа у Бразилії Фото: Скріншот

Як пише видання, через складну місцевість рятувальникам було важко дістатися до місця катастрофи. Наразі лише Софію офіційно ідентифікували, адже вона мала при собі документи.

Для ідентифікації інших жертв будуть викоористовувати стоматологічні записи та експертизу ДНК.

Відомо, що Софія була популярною у мережі, адже ділилася порадами щодо макіяжу, уроками зачісок та догляду за шкірою. У неї було понад 208 000 підписників у TikTok та майже 50 000 в Instagram.

"Ми були дуже щасливою сім’єю. Мені боляче, бо вони були дуже молодими, особливо моя племінниця, яка була 17-річною дівчиною, дуже старанною, дуже працьовитою. І це боляче, бо нам слід було летіти тим гелікоптером", — розповів її дядько Віктор Манріке, який чекав з дружиною та донькою на другий рейс

Віктор розповів, що родина використала останні свої заощадження на відпустку, а також кредитну картку, щоб оплатити переліт.

Бразильські авіаційні слідчі з Cenipa та цивільна поліція зараз розслідують причину трагедії. Повідомляється, що літак мав дійсний сертифікат та дозвіл на виконання панорамних польотів.

Причина аварії залишається предметом розслідування.

Нагадаємо, що 24-річного коміка Сезара Гастелума вбили двоє кілерів на мотоциклі під час зйомок перед рестораном KFC у Мексиці 4 серпня. Стало відомо, що інфлюенсера застрелили прямо під час трансляції на вулиці, де він був разом із двома друзями.

Також Фокус писав про те, що це не перший випадок, коли інфлюенсера застрелили під час прямої трансляції в Мексиці. Зокрема, прокурори стверджують, що бос картелю замовив вбивство 23-річної інфлюенсерки Валерії Маркес у її салоні в Сапопані під прямої трансляції у TikTok після того, як вона розійшлася з його сином.