Стрілянина біля прокуратури: з'явилися нові подробиці вбивства інфлюенсера під час трансляції

24-річного коміка Сезара Гастелума вбили двоє кілерів на мотоциклі під час зйомок перед рестораном KFC у Мексиці 4 серпня.

Стало відомо, що інфлюенсера застрелили прямо під час трансляції на вулиці, де він був разом із двома друзями. Крім того, за злочином спостерігали тисячі людей в Інтернеті. Про нові подробиці резонансного вбивства у Мексиці пише Daily Star.

24-річний блогер знімав нове відео біля ресторану KFC, коли на нього напали. Троє друзів переодягнулося кур'єрами з доставки їжі для челенджу в соціальних мережах. На відео помітно, що мотоцикліст під'їхав, очевидно, підняв пістолет і вистрілив Сезару в голову впритул. Хлопець миттєво впав на землю без ознак життя.

Кадри із відео, де вбили блогера у Мексиці Фото: Скріншот

За цим нападом спостерігали глядачі в режимі реального часу на стрімінговій платформі Kick на сторінці жертви під назвою Compasexor. Відомо, що хлопець був зіркою соціальних мереж та мав 600 000 підписників у TikTok та 123 000 фанів в Instagram.

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За кілька хвилин до цього той самий мотоцикл об'їхав автостоянку. Один із друзів Сезара попереджав їх про дивних хлопців.

"Ці хлопці мене лякають", — сказав він тоді.

Стало відомо, що нападники їхали на біло-червоно-чорному мотоциклі Honda. Один був у сірій футболці, інший у чорній. На обох були джинси. Жоден з інших стрімерів не постраждав. Прокурори штату Сіналоа підтвердили, що відкрили справу про вбивство.

Підрозділи поліції та армії оточили місце вбивства, яке сталося прямо за кілька метрів від офісу генерального прокурора штату.

Наразі нікого з нападників не заарештували, і мотив ймовірного вбивства не повідомляється. Але ЗМІ пишуть, що вбивство сталося на тлі кривавих ворогуючих злочинних угруповань наркомафії за територію в місті.

Відомо, що трагедія сталася 4 серпня на вулиці міста Куліакан, що в Мексиці. Хлопцю, який спеціалізувався на комедійних скетчах, пародіях, було лише 24 роки.

Крім того, Фокус писав про те, що це не перший випадок, коли інфлюенсера застрелили під час прямої трансляції в Мексиці. Зокрема, прокурори стверджують, що бос картелю замовив вбивство 23-річної інфлюенсерки Валерії Маркес у її салоні в Сапопані під прямої трансляції у TikTok після того, як вона розійшлася з його сином.