Відомого інфлюенсера застрелили під час ефіру в TikTok: усе сталося на очах у глядачів

4 серпня на вулиці міста Куліакан, що в Мексиці, під час прямої трансляції TikTok застрелили відомого у мережі коміка. Сезар Гастелум у цей момент стояв біля ресторану швидкого харчування.

Інфлюенсер мав велику кількість підписників у соціальних мережах. Його вбили прямо посеред вулиці, пише Daily Star.

Місцева влада повідомила, що Сезара застрелили двоє озброєних мотоциклістів. Також повідомляється, що наразі триває "велика операція", щоб піймати нападників.

Очевидці розповідають, що Сезар знімав пряму трансляцію в TikTok, коли до нього підійшли двоє людей на мотоциклі, обидва в шоломах. Один із них вистрілив прямо в нього з пістолета.

Коміка вбили під час стріму в TikTok Фото: Скріншот

Його прихильники у соціальних мережах були шоковані через те, що вбивство трапилося прямо на вулиці.

"Спочивай з миром, брате, літай високо".

"Як сумно — наші ж люди вбивають нас"

"Спочивай з миром, Сезаре".

Відео дня

Нагадаємо, що Фокус писав про те, що це не перший випадок, коли інфлюенсера застрелили під час прямої трансляції в Мексиці. Зокрема, прокурори стверджують, що бос картелю замовив вбивство 23-річної інфлюенсерки Валерії Маркес у її салоні в Сапопані під прямої трансляції у TikTok після того, як вона розійшлася з його сином. Валерію Маркес, популярну 23-річну користувачку TikTok, вбили у травні 2025 року.

Також колишня дружина відомого наркобарона Ель Чапо, який перебуває у в'язниці з 2019 року, залишила своє колишнє життя, щоб стати інфлюенсеркою.