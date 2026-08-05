Известного инфлюенсера застрелили во время эфира в TikTok: все произошло на глазах у зрителей

4 августа на улице города Кулиакан в Мексике во время прямой трансляции в TikTok был застрелен известный в сети комик. Сезар Гастелум в этот момент стоял возле ресторана быстрого питания.

У инфлюенсера было большое количество подписчиков в социальных сетях. Его убили прямо посреди улицы, пишет Daily Star.

Местные власти сообщили, что Сезара застрелили двое вооружённых мотоциклистов. Также сообщается, что в настоящее время проводится "масштабная операция" по поимке нападавших.

Очевидцы рассказывают, что Сезар вел прямую трансляцию в TikTok, когда к нему подъехали двое людей на мотоцикле, оба в шлемах. Один из них выстрелил прямо в него из пистолета.

Комика убили во время стрима в TikTok Фото: Скриншот

Его подписчики в социальных сетях были потрясены тем, что убийство произошло прямо на улице.

"Покойся с миром, брат, лети высоко".

"Как грустно — ведь нас убивают наши же люди"

"Покойся с миром, Цезарь".

Відео дня

Напомним, что "Фокус" писал о том, что это не первый случай, когда инфлюенсер была застрелена во время прямой трансляции в Мексике. В частности, прокуроры утверждают, что босс картеля заказал убийство 23-летней инфлюенсерши Валерии Маркес в её салоне в Сапопане во время прямой трансляции в TikTok после того, как она рассталась с его сыном. Валерию Маркес, популярную 23-летнюю пользовательницу TikTok, убили в мае 2025 года.

Кроме того, бывшая жена известного наркобарона Эль Чапо, который находится в тюрьме с 2019 года, оставила свою прежнюю жизнь, чтобы стать инфлюенсеркой.