Стрельба возле прокуратуры: появились новые подробности убийства инфлюенсера во время трансляции

24-летнего комика Сезара Гастелума убили двое киллеров на мотоцикле во время съемок перед рестораном KFC в Мексике 4 августа.

Стало известно, что инфлюенсера застрелили прямо во время трансляции на улице, где он находился вместе с двумя друзьями. Кроме того, за преступлением наблюдали тысячи людей в Интернете. О новых подробностях громкого убийства в Мексике пишет Daily Star.

24-летний блогер снимал новое видео возле ресторана KFC, когда на него напали. Трое друзей переоделись в курьеров службы доставки еды для челленджа в социальных сетях. На видео видно, что мотоциклист подъехал, очевидно, поднял пистолет и выстрелил Сезару в голову в упор. Парень мгновенно упал на землю без признаков жизни.

Кадры из видео, на котором был убит блогер в Мексике Фото: Скриншот

За этим нападением зрители наблюдали в режиме реального времени на стриминговой платформе Kick на странице жертвы под названием Compasexor. Известно, что парень был звездой социальных сетей и имел 600 000 подписчиков в TikTok и 123 000 поклонников в Instagram.

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За несколько минут до этого тот же мотоцикл объехал автостоянку. Один из друзей Сезара предупреждал их о подозрительных парнях.

"Эти ребята меня пугают", — сказал он тогда.

Стало известно, что нападавшие ехали на бело-красно-чёрном мотоцикле Honda. Один был в серой футболке, другой — в чёрной. На обоих были джинсы. Никто из остальных стримеров не пострадал. Прокуроры штата Синалоа подтвердили, что возбудили уголовное дело об убийстве.

Подразделения полиции и армии оцепили место убийства, которое произошло буквально в нескольких метрах от офиса генерального прокурора штата.

На данный момент никто из нападавших не арестован, и мотив предполагаемого убийства не сообщается. Однако СМИ пишут, что убийство произошло на фоне кровопролитных столкновений враждующих преступных группировок наркомафии за контроль над территорией в городе.

Известно, что трагедия произошла 4 августа на улице города Кулиакан в Мексике. Парню, специализировавшемуся на комедийных скетчах и пародиях, было всего 24 года.

Кроме того, "Фокус" писал о том, что это не первый случай, когда инфлюенсер была застрелена во время прямой трансляции в Мексике. В частности, прокуроры утверждают, что глава картеля заказал убийство 23-летней инфлюенсерши Валерии Маркес в её салоне в Сапопане во время прямой трансляции в TikTok после того, как она рассталась с его сыном.