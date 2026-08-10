Вертолет разбился в джунглях: 17-летняя инфлюенсерша погибла вместе с семьей во время отпуска

17-летняя инфлюенсерша София Мурильо погибла вместе со своей мамой Венди Манрике и бабушкой Росио Кубильос в результате ужасающей трагедии в Бразилии.

Увлекательная экскурсия семьи из Колумбии обернулась настоящим кошмаром, когда вертолёт внезапно разбился. В катастрофе никто не выжил, пишет Daily Star.

В сообщении говорится, что туристический вертолёт упал в лес и загорелся. Стало известно, что пилот по имени Алессандро Роча также погиб в катастрофе.

8 августа вертолёт Robinson R44 вылетел из аэропорта Жакарепагу в Рио-де-Жанейро и направлялся к известным туристическим достопримечательностям города, когда внезапно врезался в густой лес возле смотровой площадки Виста-Чинеса недалеко от Рио-де-Жанейро.

В тот день колумбийская семья из шести человек разделилась на две группы для этой поездки, поскольку вертолёт мог перевозить одновременно только трёх пассажиров.

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Они прилетели в Бразилию, чтобы отпраздновать 15-летие родственника. София, её мама и бабушка сели на первый рейс, пока остальные ждали своей очереди в аэропорту. О катастрофе семья узнала из новостей.

Катастрофа в Бразилии Фото: Скриншот

Как пишет издание, из-за сложной местности спасателям было трудно добраться до места катастрофы. На данный момент официально опознали только Софию, поскольку у неё с собой были документы.

Для идентификации остальных жертв будут использоваться стоматологические записи и ДНК-экспертиза.

Известно, что София была популярна в сети, ведь она делилась советами по макияжу, уроками по прическам и уходу за кожей. У неё было более 208 000 подписчиков в TikTok и почти 50 000 в Instagram.

"Мы были очень счастливой семьей. Мне больно, потому что они были очень молодыми, особенно моя племянница — 17-летняя девушка, очень прилежная и трудолюбивая. И это больно, потому что нам следовало лететь на том вертолете", — рассказал её дядя Виктор Манрике, который ждал с женой и дочерью второй рейс

Виктор рассказал, что семья потратила на отпуск свои последние сбережения, а также воспользовалась кредитной картой, чтобы оплатить перелет.

Бразильские авиационные следователи из Cenipa и гражданская полиция в настоящее время расследуют причины трагедии. Сообщается, что у самолета был действующий сертификат и разрешение на выполнение панорамных полётов.

Причина аварии по-прежнему является предметом расследования.

Напомним, что 24-летнего комика Сезара Гастелума убили двое киллеров на мотоцикле во время съемок перед рестораном KFC в Мексике 4 августа. Стало известно, что инфлюенсера застрелили прямо во время трансляции на улице, где он находился вместе с двумя друзьями.

Кроме того, "Фокус" писал о том, что это не первый случай, когда инфлюенсер была застрелена во время прямой трансляции в Мексике. В частности, прокуроры утверждают, что босс картеля заказал убийство 23-летней инфлюенсерши Валерии Маркес в её салоне в Сапопане во время прямой трансляции в TikTok после того, как она рассталась с его сыном.