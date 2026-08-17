Величезна акула схопила інфлюенсерку і потягнула під воду: небезпечний тренд набирає популярності

Відому інфлюенсерку вкусила 2-метрова акула під час дайвінгу у Бразилії. Цей інцидент трапився на тлі зростання популярності небезпечного тренда з вірусними трюками для вірусного контенту.

Гламурну бразильську юристку затягнула під воду величезна 2-метрова акула, яка схопила жінку своїми щелепами за ногу, пише Daily Star.

37-річна Таяне Далазен насолоджувалася пірнанням, щоб подивитися на акул біля узбережжя Бразилії, коли величезна риба схопила її за стегно та потягнула під воду.

В результаті блогерка дістала укуси на нозі. Напад акули трапився, коли організатори нібито годували тварин, щоб привабити їх ближче до туристів.

Переживаючи цей жахливий момент, Таяне розповіла, що вона намагалася зберігати спокій.

"Я знала, що щось змінилося, бо акули були на поверхні. Їх було багато. Коли акула мене вкусила, біль був дуже сильним. Я зберігала спокій, бо знала, що не зможу боротися з твариною", — розповіла жінка.

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Бразильська інфлюенсерка Таяне Далазен зазнала нападу акули Фото: Скріншот

Блогерка з Сан-Паулу опублікувала відео інциденту в інтернеті, де воно швидко набрало десятки мільйонів переглядів.

Хоча вона наполягала, що "була там не заради контенту для соціальних мереж" і не провокувала хижака навмисно, Таяне визнала, що підійшла занадто близько.

Але у мережі пишуть, що жахливий напад стався на тлі шокуючої глобальної тенденції, коли інфлюенсери ризикують своїм життям, щоб зробити "найкраще селфі".

Натомість експерти сьогодні б'ють на сполох через зростання кількості вірусних відео, де любителі гострих відчуттів, наближаються близько до небезпечних хижаків.

Нагадаємо, що у мережі акторку Дженну Ортегу та співачку Аріану Гранде звинуватили у надмірній худорлявості. Користувачі соцмережі одразу почали масово обговорювати зовнішність акторки. Багато фанів висловили занепокоєння, адже на тілі знаменитості стали помітні кістки.

Також відома інфлюенсерка Цзян Сяороу померла після того, як отримала смертельні травми в жахливій автокатастрофі. Смертельна ДТП сталася після того, як вона розбила статую Гуаньінь, відтак, деякі юзери почали стверджувати, що аварія була відповіддю "карми" на її вчинок.