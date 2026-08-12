Перевіряла, чи існує прокляття і привиди: інфлюенсерка загинула у ДТП після шокуючого вчинку

Відома інфлюенсерка Цзян Сяороу померла після того, як отримала смертельні травми в жахливій автокатастрофі. Смертельна ДТП сталася після того, як вона розбила статую Гуаньінь, відтак, деякі юзери почали стверджувати, що аварія була відповіддю "карми" на її вчинок.

Інфлюенсерка, яка досліджувала надприродні явища, отримала серйозні травми під час смертельної ДТП лише через кілька місяців після того, як зняла вірусне відео, пише Daily Star.

Відомо, що мисливиця на привидів Цзян Сяороу була пасажиркою автомобіля, що потрапив у серйозну аварію. Лікарі боролися за її життя майже місяць, але її так і не вдалося врятувати. 10 серпня жінка померла.

Лише кілька місяців тому Цзян стала популярною, адже за нею у мережі почали слідкувати 1,3 мільйона підписників. Але широку популярність блогерка отримала після того, як знищила статую Гуаньінь — китайську буддійську богиню милосердя.

Відео дня

У сміливому "антизабобонному" челенджі 24-річна Цзян вдарила молотком по стутуетці. А потім сказала підписникам, що хоче перевірити, чи буде накладено на неї прокляття.

Шокуючий ролик, який вона зняла у серпні 2025 року, швидко поширився та викликав гнівні коментарі у мережі. Деякі юзери назвали його вкрай неповажним, тоді як багато її підписників підтримали цей вчинок. Відео заполонило соціальні мережі, коли стало відомо, що блогерка потрапила у ДТП 15 липня. Того дня Цзян прямувала до міста Гуанчжоу з Гуансі, що на півдні Китаю.

Цзян Сяороу Фото: Скріншот

Цзян, яка родом із китайського села в провінції Хунань, отримала під час ДТП сильні травми, втратила багато крові, а такої важкі забої головного мозку. Після чого багато її органів почали відмовляти. Її терміново доставили до реанімації Меморіальної лікарні імені Сунь Ятсена та підключили до апарата штучної вентиляції легень.

Вона залишалася в комі майже місяць, поки лікарі боролися за її життя, але їм не вдалося її врятувати. Рідні офіційно підтвердили її смерть 10 серпня.

Стало відомо, що інфлюенсерка здобула величезну популярність завдяки контенту про полювання на привидів, покинуті руїни та табуйовані тести. Вона спеціалізувалася на нічних дослідженнях та ризикованих трюках.

Деякі користувачі мережі пов'язали смертельну аварію з розбитою статуєю та назвали це кармою. 11 серпня її родина вчора опублікувала коротку заяву, в якій просила людей припинити хейт.

Розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди триває.

Нагадаємо, що 17-річна інфлюенсерка Софія Мурільйо загинула разом зі своєю мамою Венді Манріке та бабусею Росіо Кубільйос під час моторошної трагедії у Бразилії.

Крім того, 24-річного коміка Сезара Гастелума вбили двоє кілерів на мотоциклі під час зйомок перед рестораном KFC у Мексиці 4 серпня. Стало відомо, що інфлюенсера застрелили прямо під час трансляції на вулиці, де він був разом із двома друзями