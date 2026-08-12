Проверяла, существуют ли проклятия и призраки: инфлюенсерка погибла в ДТП после шокирующего поступка

Известная инфлюенсерша Цзян Сяороу скончалась после того, как получила смертельные травмы в ужасном ДТП. Смертельное ДТП произошло после того, как она разбила статую Гуаньинь, в связи с чем некоторые пользователи начали утверждать, что авария была ответом "кармы" на её поступок.

Инфлюенсерша, занимавшаяся исследованием сверхъестественных явлений, получила серьезные травмы в результате смертельного ДТП всего через несколько месяцев после того, как сняла видео, ставшее вирусным, пишет Daily Star.

Известно, что охотница за привидениями Цзян Сяороу была пассажиркой автомобиля, попавшего в серьезную аварию. Врачи боролись за её жизнь почти месяц, но спасти её так и не удалось. 10 августа женщина скончалась.

Всего несколько месяцев назад Цзян стала популярной: за ней в сети начали следить 1,3 миллиона подписчиков. Но широкую известность блогерша приобрела после того, как уничтожила статую Гуаньинь — китайской буддийской богини милосердия.

Відео дня

В смелом "антисуеверном" челлендже 24-летняя Цзян ударила молотком по статуэтке. А затем сказала подписчикам, что хочет проверить, не будет ли на неё наложено проклятие.

Шокирующий ролик, который она сняла в августе 2025 года, быстро распространился и вызвал гневные комментарии в сети. Некоторые пользователи назвали его крайне неуважительным, в то время как многие её подписчики поддержали этот поступок. Видео заполонило социальные сети, когда стало известно, что блогерша попала в ДТП 15 июля. В тот день Цзян направлялась в город Гуанчжоу из провинции Гуанси, расположенной на юге Китая.

Цзян Сяороу Фото: Скриншот

Цзян, уроженка китайской деревни в провинции Хунань, получила в результате ДТП тяжелые травмы, потеряла много крови и получила серьезные ушибы головного мозга. После этого у неё начали отказывать многие органы. Её срочно доставили в реанимацию Мемориальной больницы имени Сунь Ятсена и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Она пробыла в коме почти месяц, пока врачи боролись за её жизнь, но им не удалось её спасти. Близкие официально подтвердили её смерть 10 августа.

Стало известно, что инфлюенсерша обрела огромную популярность благодаря контенту об охоте на привидений, заброшенных руинах и запретных местах. Она специализировалась на ночных исследованиях и рискованных трюках.

Некоторые пользователи сети связали смертельную аварию с разбитой статуей и назвали это кармой. 11 августа её семья опубликовала краткое заявление, в котором просила людей прекратить хейт.

Расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия продолжается.

Напомним, что 17-летняя инфлюенсерша София Мурильо погибла вместе со своей мамой Венди Манрике и бабушкой Росио Кубильос в ходе ужасающей трагедии в Бразилии.

Кроме того, 4 августа в Мексике во время съемок перед рестораном KFC 24-летнего комика Сезара Гастелума убили двое киллеров на мотоцикле. Стало известно, что инфлюенсера застрелили прямо во время трансляции на улице, где он находился вместе с двумя друзьями