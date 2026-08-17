Огромная акула схватила инфлюенсершу и утащила под воду: опасный тренд набирает популярность

Известную инфлюенсершу укусила 2-метровая акула во время дайвинга в Бразилии. Этот инцидент произошел на фоне роста популярности опасного тренда с вирусными трюками для создания вирусного контента.

Гламурную бразильскую юристку затянула под воду огромная 2-метровая акула, которая схватила женщину за ногу своими челюстями, пишет Daily Star.

37-летняя Таяне Далазен наслаждалась подводным плаванием, чтобы посмотреть на акул у побережья Бразилии, когда огромная рыба схватила её за бедро и потянула под воду.

В результате блогерша получила укусы на ноге. Нападение акулы произошло, когда организаторы якобы кормили животных, чтобы привлечь их поближе к туристам.

Переживая этот ужасный момент, Таяна рассказала, что старалась сохранять спокойствие.

"Я знала, что что-то изменилось, потому что акулы были на поверхности. Их было много. Когда акула укусила меня, боль была очень сильной. Я сохраняла спокойствие, потому что знала, что не смогу бороться с животным", — рассказала женщина.

Відео дня

На бразильскую инфлюенсершу Таяне Далазен напала акула Фото: Скриншот

Блогерша из Сан-Паулу опубликовала видео инцидента в интернете, где оно быстро набрало десятки миллионов просмотров.

Хотя она настаивала, что "была там не ради контента для социальных сетей" и не провоцировала хищника намеренно, Таяне признала, что подошла слишком близко.

Но в сети пишут, что это ужасное нападение произошло на фоне шокирующей глобальной тенденции, когда инфлюенсеры рискуют своей жизнью ради "лучшего селфи".

В то же время эксперты сегодня бьют тревогу из-за роста числа вирусных видео, в которых любители острых ощущений подходят слишком близко к опасным хищникам.

Напомним, что в сети актрису Дженну Ортегу и певицу Ариану Гранде обвинили в чрезмерной худобе. Пользователи соцсети сразу же начали массово обсуждать внешность актрисы. Многие поклонники выразили беспокойство, ведь на теле знаменитости стали заметны кости.

Также известная инфлюенсерша Цзян Сяороу скончалась после того, как получила смертельные травмы в ужасной автокатастрофе. Смертельное ДТП произошло после того, как она разбила статую Гуаньинь, в связи с чем некоторые пользователи начали утверждать, что авария была ответом "кармы" на её поступок.