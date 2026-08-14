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Новый опасный голливудский тренд: известные звезды внезапно похудели до костей (фото)

Похудение Дженны Ортеги и певицы Арианы Гранде
Дженна Ортега и Ариана Гранде | Фото: Скриншот

В сети актрису Дженну Ортегу и певицу Ариану Гранде обвинили в чрезмерной худобе.

Известная актриса из сериала "Венсдей" и фильма "Крик" Дженна Ортега после своего недавнего интервью для издания Esquire оказалась в центре внимания из-за резкого изменения внешности, пишет Boredpanda.

Пользователи соцсети сразу же начали массово обсуждать внешность актрисы. Многие поклонники выразили беспокойство, ведь на теле знаменитости стали заметны кости.

Дженна Ортега дала интервью
Дженна Ортега
Фото: Скриншот
  • "Я искренне переживаю за то, что происходит с этой девушкой, Ортегой. Люди? Где родители этой девушки? Надеюсь, она заботится о себе".
  • "Да, я тоже был в шоке".
  • "Ситуация становится тревожной".

После чего пользователи напомнили, что недавно радикально похудела ещё одна знаменитость — певица Ариана Гранде. Её фигура в последнее время вызывает споры, бурную реакцию и беспокойство публики из-за резкого похудения.

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"Следующая Ариана Гранде ", — написала одна пользовательница в X.

Новый голливудский тренд "похудение": что известно

В последнее время препараты для похудения на основе GLP-1 стали основным методом лечения ожирения и приобретают всё большую доступность. Британские регулирующие органы одобрили ещё один препарат для ежедневного приёма всего за день до публикации интервью с Ортегой.

В то же время в сети растет беспокойство по поводу новых голливудских стандартов красоты.

Хотя Ортега в интервью никогда не говорила о том, что принимала или планировала принимать GLP-1, обсуждение её фигуры взбудоражило интернет после интервью в Esquire.

Но актриса вспомнила о непростом периоде в начале своей карьеры. Ортега призналась, что в детстве могла работать целый день без еды и воды.

"Я так боялась стать обузой для других, поэтому не просила даже глотка воды. Я могла целый день не есть и не пить, потому что не хотела никому мешать", — рассказала актриса.

В то же время некоторые поклонники считают, что актриса и сегодня может ставить работу выше своего здоровья и ограничивать себя во время напряженного съемочного графика.

Напомним, что модель Андреа Саншайн утверждает, чтоеё необычная диета и подход к жизни помогут каждому оставаться в отличной форме в любом возрасте.

Кроме того, врач Джейн Крамметт ежедневно съедала по четыре банки сардин. По её словам, диета помогла ей восстановить энергию и снизить уровень сахара в крови.