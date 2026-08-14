Новый опасный голливудский тренд: известные звезды внезапно похудели до костей (фото)

В сети актрису Дженну Ортегу и певицу Ариану Гранде обвинили в чрезмерной худобе.

Известная актриса из сериала "Венсдей" и фильма "Крик" Дженна Ортега после своего недавнего интервью для издания Esquire оказалась в центре внимания из-за резкого изменения внешности, пишет Boredpanda.

Пользователи соцсети сразу же начали массово обсуждать внешность актрисы. Многие поклонники выразили беспокойство, ведь на теле знаменитости стали заметны кости.

Дженна Ортега Фото: Скриншот

"Я искренне переживаю за то, что происходит с этой девушкой, Ортегой. Люди? Где родители этой девушки? Надеюсь, она заботится о себе".

"Да, я тоже был в шоке".

"Ситуация становится тревожной".

После чего пользователи напомнили, что недавно радикально похудела ещё одна знаменитость — певица Ариана Гранде. Её фигура в последнее время вызывает споры, бурную реакцию и беспокойство публики из-за резкого похудения.

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"Следующая Ариана Гранде ", — написала одна пользовательница в X.

Новый голливудский тренд "похудение": что известно

В последнее время препараты для похудения на основе GLP-1 стали основным методом лечения ожирения и приобретают всё большую доступность. Британские регулирующие органы одобрили ещё один препарат для ежедневного приёма всего за день до публикации интервью с Ортегой.

В то же время в сети растет беспокойство по поводу новых голливудских стандартов красоты.

Хотя Ортега в интервью никогда не говорила о том, что принимала или планировала принимать GLP-1, обсуждение её фигуры взбудоражило интернет после интервью в Esquire.

Но актриса вспомнила о непростом периоде в начале своей карьеры. Ортега призналась, что в детстве могла работать целый день без еды и воды.

"Я так боялась стать обузой для других, поэтому не просила даже глотка воды. Я могла целый день не есть и не пить, потому что не хотела никому мешать", — рассказала актриса.

В то же время некоторые поклонники считают, что актриса и сегодня может ставить работу выше своего здоровья и ограничивать себя во время напряженного съемочного графика.

Напомним, что модель Андреа Саншайн утверждает, чтоеё необычная диета и подход к жизни помогут каждому оставаться в отличной форме в любом возрасте.

Кроме того, врач Джейн Крамметт ежедневно съедала по четыре банки сардин. По её словам, диета помогла ей восстановить энергию и снизить уровень сахара в крови.