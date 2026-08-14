Новий небезпечний голлівудський тренд: відомі зірки раптово схудли до кісток (фото)

У мережі акторку Дженну Ортегу та співачку Аріану Гранде звинуватили у надмірній худорлявості.

Відома акторка із серіалу "Венсдей" та фільму "Крик" Дженна Ортега після свого недавнього інтерв’ю для видання Esquire опинилася в центрі уваги через різку зміну зовнішності, пише Boredpanda.

Користувачі соцмережі одразу почали масово обговорювати зовнішність акторки. Багато фанів висловили занепокоєння, адже на тілі знаменитості стали помітні кістки.

Дженна Ортега Фото: Скріншот

"Я щиро хвилююся за те, що відбувається з цією дівчиною, Ортегою. Люди? Де батьки цієї дівчини? Сподіваюся, вона піклується про себе".

"Так, я теж був шокований".

"Ситуація стає тривожною".

Після чого юзери нагадали, що нещодавно радикально схудла ще одна знаменитість співачка Аріана Гранде. Її фігура останнім часом викликає суперечки, бурхливу реакцію та занепокоєння публіки через різке схуднення.

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"Наступна Аріана Гранде ", — написала одна користувачка в X.

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Останнім часом препарати для схуднення GLP-1 замінили лікування ожиріння та стали дедалі доступнішими. Британські регуляторні органи схвалили ще одні щоденні ліки лише за день до публікації інтерв'ю Ортеги.

Натомість у мережі зростає занепокоєнням щодо нових стандартів краси Голлівуду.

Хоча Ортега в інтерв'ю ніколи не казала про те, що приймала або планувала приймати GLP-1, обговорення її статури захопило мережу після інтерв'ю в Esquire.

Але акторка згадала про непростий період на початку своєї кар'єри. Ортега зізналася, що в дитинстві могла працювати цілий день без їжі та води.

"Я так боялася стати тягарем для інших, тому не просила навіть ковтка води. Я могла цілий день не їсти, не пити, бо не хотіла нікому заважати", — розповіла акторка.

Натомість деякі шанувальники вважають, що акторка й сьогодні може ставити роботу вище за своє здоров'я та обмежувати себе під час напруженого знімального графіку.

Нагадаємо, що модель Андреа Саншайн стверджує, що її незвичайна дієта і підхід до життя допоможуть кожному залишатися у відмінній формі в будь-якому віці.

Також лікарка Джейн Крамметт щодня з'їдала по чотири банки сардин. За її словами, дієта допомогла відновити енергію і знизити рівень цукру в крові.