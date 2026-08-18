Витратила тисячі доларів на пластику: інфлюенсерка назвала свою найбільшу помилку заради краси

28-річна інфлюенсерка Вероніка Перассо робила косметичні процедури з 20 років, і зрештою після цього у неї розвинулася "дисморфія тіла".

Після всього цього вона відверто розповіла, що було "найбільшою помилкою" у її житті, пише Boredpanda.

Нещодавно Перассо розповіла своїм 4,7 мільйонам підписників в Instagram про всі косметичні процедури, які вона перенесла, та особливо про ту, про яку глибоко шкодує.

У 2018 році вона зробила свою першу операцію у віці 20 років: збільшення грудей за допомогою сольових імплантів.

Потім їй зробили філери та ботокс в обличчя, а після цього їй зробили стоматологічне лікування з використанням вінірів з композитної смоли.

У 2019 році Вероніка Перассо перенесла дві операції поспіль, щоб покращити свої сідниці. Спочатку їй зробили ліпосакцію живота, боків, під час якої жирові відкладення видалили та ввели в сідниці.

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Ця хірургічна операція має один з найвищих показників смертності серед усіх косметичних операцій, причому, за даними Національних інститутів охорони здоров'я, історично спостерігається 1 летальний випадок на майже 15 000 випадків.

Перассо розповіла, що хірургічне втручання в організм після операції привернуло до неї багато уваги в Інтернеті.

Вероніка Перассо розповіла про незаконну пластику Фото: Скріншот

"Люди почали ставитися до мене краще, мої відео почали поширюватися повсюди, і це підживлювало моє его. Це дало мені приплив дофаміну", — сказала вона.

Потім вона зробила підтяжку Sculptra вартістю 10 000 доларів, ін'єкційну косметичну процедуру, також відому під назваою як "рідкий BBL", яка стимулює природне вироблення колагену.

Результати Sculptra починають з'являтися через 10-12 тижнів, але ефект зникає приблизно через 2 роки.

"У мене почала розвиватися дисморфія тіла, і я точно стала одержима дофаміновим сплеском, який спонукав мене привернути увагу", — сказала вона.

Блогерка заплатила 3500 доларів за незаконні ін'єкції силікону

Все ще незадоволена своїм зовнішнім виглядом, дівчина вирішила заплатити неліцензованому лікарю 3500 доларів за "найгірше", що вона зробила у житті — ін’єкції силікону .

"Я зробила це вдома у свого друга. Підійшла жінка, дала мені таблетку, щоб я заснула, фактично, і вколола мені в спину. Силіконові ін’єкції є незаконними та не робляться жодними професіоналами. Хто при здоровому глузді заплатив би 3500 доларів і почувався б у безпеці? Але в той момент мені було байдуже. Я була готова ризикнути своїм життям", — зізналася вона.

Хоча сама вона не зіткнулася з жодними ускладненнями після процедури, але зараз вона живе в "повному страху", що проблеми можуть виникнути будь-якого дня.

Якщо це станеться, їй доведеться перенести ще одну масштабну операцію з видалення всього матеріалу, щоб врятувати їй життя.

Силіконові ін'єкції заборонені для будь-яких інвазивних косметичних процедур. У листопаді 2017 року FDA опублікувало прес-реліз, в якому закликало споживачів уникати використання силікону для філерів або контурної пластики.

У статті попереджалося, якщо силікон почне мігрувати за межі місця ін’єкції, це може спричинити смертельну закупорку кровоносної судини.

Вероніка Перассо розповіла про усі своє пластичні операції Фото: Скріншот

Також у неї була хірургічна ліпосакція, яка не тільки не виправдала її очікувань, але й залишила на її животі багато шрамів від ліпосакції, що загоювалися довго, за допомогою безлічі масажів та тривалих сеансів терапії.

Вероніка Перассо зізналася у своєму відео, що бажання продовжувати робити косметичні процедури виникло через її власні проблеми з самооцінкою.

Після цього блогерка зізналася, що вона планує видалити силіконові філери. Вона сказала, що вже видалила більшість своїх філерів для обличчя.

Нагадаємо, що 10 липня школярка разом з матір'ю пішла до приватної клініки Centre MCO Côte d'Opale у Сен-Мартен-Булоні, що у Франції. 17-річній дівчинці мали зробити операцію на гомілковостопному суглобі.

Також забобонний чоловік у центральному Китаї отримав відшарування сітківки ока після того, як неодноразово лупцював око, яке сіпалося, вважаючи це ознакою невдачі.

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