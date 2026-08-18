Потратила тысячи долларов на пластику: инфлюенсерша назвала свою самую большую ошибку ради красоты

28-летняя инфлюенсерша Вероника Перассо с 20 лет делала косметические процедуры, и в итоге у неё развилась "дисморфия тела".

После всего этого она откровенно рассказала, что стало "самой большой ошибкой" в её жизни, пишет Boredpanda.

Недавно Перассо рассказала своим 4,7 миллионам подписчиков в Instagram обо всех косметических процедурах, которые она перенесла, и особенно о той, о которой она глубоко сожалеет.

В 2018 году она сделала свою первую операцию в возрасте 20 лет: увеличение груди с помощью солевых имплантатов.

Затем ей сделали филлеры и ботокс на лице, а после этого ей провели стоматологическое лечение с использованием виниров из композитной смолы.

В 2019 году Вероника Перассо перенесла две операции подряд, чтобы улучшить форму ягодиц. Сначала ей провели липосакцию живота и боков, в ходе которой жировые отложения были удалены и введены в ягодицы.

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Эта хирургическая операция имеет один из самых высоких показателей смертности среди всех косметических операций, причем, по данным Национальных институтов здравоохранения, исторически отмечается 1 летальный исход на почти 15 000 случаев.

Перассо рассказала, что хирургическое вмешательство в организм после операции привлекло к ней много внимания в Интернете.

Вероника Перассо рассказала о незаконной пластике Фото: Скриншот

"Люди стали лучше ко мне относиться, мои видео стали повсеместно распространяться, и это подпитывало моё эго. Это дало мне прилив дофамина", — сказала она.

Затем она сделала подтяжку Sculptra стоимостью 10 000 долларов — инъекционную косметическую процедуру, также известную под названием "жидкий BBL", которая стимулирует естественную выработку коллагена.

Результаты применения Sculptra начинают проявляться через 10–12 недель, но эффект исчезает примерно через 2 года.

"У меня начала развиваться дисморфия тела, и я, безусловно, стала одержима дофаминовым всплеском, который побуждал меня привлекать к себе внимание", — сказала она.

Блогерша заплатила 3500 долларов за незаконные инъекции силикона

По-прежнему недовольная своей внешностью, девушка решила заплатить нелицензированному врачу 3500 долларов за "самое худшее", что она сделала в жизни, — инъекции силикона.

"Я сделала это у своего друга дома. Подошла женщина, дала мне таблетку, чтобы я, по сути, уснула, и сделала мне укол в спину. Силиконовые инъекции являются незаконными и не делаются ни одним профессионалом. Кто в здравом уме заплатил бы 3500 долларов и чувствовал бы себя в безопасности? Но в тот момент мне было всё равно. Я была готова рискнуть своей жизнью", — призналась она.

Хотя сама она не столкнулась с какими-либо осложнениями после процедуры, но сейчас она живёт в "полном страхе", что проблемы могут возникнуть в любой день.

Если это произойдет, ей придется перенести еще одну масштабную операцию по удалению всего материала, чтобы спасти ей жизнь.

Использование силиконовых инъекций запрещено при проведении любых инвазивных косметических процедур. В ноябре 2017 года FDA опубликовало пресс-релиз, в котором призвало потребителей избегать использования силикона в качестве филлеров или для контурной пластики.

В статье содержалось предупреждение: если силикон начнёт мигрировать за пределы места инъекции, это может привести к смертельной закупорке кровеносного сосуда.

Вероника Перассо рассказала обо всех своих пластических операциях Фото: Скриншот

Кроме того, ей сделали хирургическую липосакцию, которая не только не оправдала её ожиданий, но и оставила на её животе множество шрамов от липосакции, которые заживали долго, и для этого потребовались многочисленные массажи и длительные сеансы терапии.

Вероника Перассо призналась в своём видео, что желание продолжать делать косметические процедуры возникло из-за её собственных проблем с самооценкой.

После этого блогерша призналась, что планирует удалить силиконовые филлеры. Она сказала, что уже удалила большую часть своих филлеров для лица.

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