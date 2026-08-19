Без матери остались трое детей: инфлюенсерша скончалась после косметической операции "три в одном"

Инфлюенсерша и мать троих детей Марта Келли де Оливейра Сильва трагически погибла после того, как прошла комплекс из трёх косметических процедур.

Мать троих детей и блогерша в Instagram скончалась в возрасте всего 33 лет из-за осложнений, возникших после косметической операции, пишет Daily Mirror.

Марта перенесла операцию 12 августа, а на следующий день была выписана. 14 августа её госпитализировали в больницу в Вольта-Редонда, что в Бразилии, после того как ей стало плохо, и в понедельник она скончалась в отделении интенсивной терапии.

Сообщается, что она прошла комплекс процедур "три в одном", в частности липосакцию, установку грудных имплантатов и абдоминологическую подтяжку, хотя её семья не подтвердила, какую именно операцию ей провели.

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Блогерша скончалась после пластических операций Фото: Скриншот

Ее муж Маркус Винисиус на следующий день сообщил о ее смерти. Пара прожила вместе 15 лет.

"Мы проиграли битву. До сих пор так тяжело писать эти слова. Марта была любовью всей моей жизни. Моя лучшая подруга, моя спутница, лучшая жена, которую я когда-либо мог иметь, и замечательная мать для наших детей. Она боролась до последнего мгновения. Она боролась изо всех сил. А теперь начинается самая сложная миссия в моей жизни: идти вперед и воспитывать наших троих мальчиков так, как она бы этого хотела. Я сделаю всё возможное, чтобы они выросли, точно зная, кем была их мать, как сильно она их любила", — написал мужчина.

Блогерша родом из Вольта-Редонды. Марта была мамой троих мальчиков и набрала 267 000 подписчиков в Instagram, где делилась моментами материнства, семейной жизни и своей повседневной жизни.

Семья Марты не сообщила, где была проведена пластическая операция, а также о характере возникших у нее осложнений. Ее похоронили в Вольта-Редонде.

Напомним, что в районе Сен-Жиль во Франции работник виноградника обнаружил обгоревший труп женщины. Семья известной тиктокерши убеждена, что тело принадлежит пропавшей 10 августа во Франции инфлюенсерше Соне Беллин.

Кроме того, 28-летняя инфлюенсерша Вероника Перассо с 20 лет делала косметические процедуры, в результате чего у неё развилась "дисморфия тела". После этого девушка назвала самую страшную операцию.

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