23-річна інфлюенсерка загадково зникла три тижні тому: її авто знайшли в покинутому будинку

23-річна інфлюенсерка з Бразилії Габріела Кардозу загадково зникла на початку вересня. Машину її мами знайшли захованою в порожньому будинку, а поліція заявила, що серед можливих версій розглядають вбивство.

Поліція та волонтери шукають дівчину, яка зникла три тижні тому на занедбаних місцевостях. Адже блогерку ніхто не бачив з 6 вересня, пише Daily Star.

Тієї неділі дівчина виїхала з рідного міста Торрес на білому Volkswagen Gol своєї матері. Близько 22:00 вона зателефонувала їй та сказала, що з нею все гаразд і вона їде додому, щоб повернути машину. Приблизно через годину вона також поговорила з подругою.

Відтоді ніхто про неї нічого не чув. Камери відеоспостереження в Трамандаї зафіксували машину приблизно о 21:50. А 16 вересня автомобіль знайшли в гаражі покинутого будинку в районі Портелінья та в районі Трамандай на південному узбережжі Бразилії.

Видео дня

Анонімне повідомлення привело туди поліцію. Номерні знаки та наклейки ззаду були зняті. Криміналісти знайшли її телефон та ніготь усередині машини. Сусіди розповіли, що бачили дивні рухи навколо будинку, коли вона зникла.

Габріела Кардозу Фото: Скриншот

Представник поліції Александр Соуза, що серед версій є вбивство.

"Наразі жодного варіанту розслідування не виключено", — сказав він.

Версія з пограбуванням відкинули, бо її речі були залишені. Її мати, Розане Марія Матос Евальдт, сказала, що знахідка машини принесла їй "незрозумілий біль".

Кірм того, минулого тижня пошукові групи з собаками та тепловізійним дроном працювали на узбережжі між Трамандаєм та сусідньою Сідрейрою.

"Ми шукатимемо Габріелу на кожному пустирі та покинутій території міста. Якщо всі допоможуть, ми допоможемо поліції розкрити цю справу", — заявили волонтери.

Відомо, що дівчина працювала водієм у додатку та публікувала кліпи про спосіб життя. Її обліковий запис в Instagram має майже 38 000 підписників.

Нагадаємо, що інфлюенсерку Рафаеллу Кабрал застрелили після сварки в клубі у місті Терезіна на північному сході Бразилії.

Також 32-річна інфлюенсерка Стефані Піпер з Австрії зникла наприкінці листопада 2025 року після вечірки. Через кілька днів її понівечене тіло заховане у валізі було знайдено у лісі в Словенії.