Поховав живцем у валізі в лісі: відому інфлюенсерку з Австрії вбив колишній хлопець

32-річна інфлюенсерка Стефані Піпер з Австрії зникла наприкінці листопада 2025 року після вечірки.

Через кілька днів її понівечене тіло заховане у валізі було знайдено у лісі в Словенії. Під час розслідування з'ясувалося, що вона, ймовірно, була живою, коли її вбивця поховав її під землею. Прокуратура міста Граца висунула звинувачення у вбивстві її колишньому хлопцеві 32-річному Патріка М, пише Bild.

32-річного чоловіка із Словенії звинувачують у вбивстві своєї колишньої партнерки в Граці 23 листопада 2025 року. Інфлюенсерка зникла того дня після вечірки. Через кілька днів її тіло було знайдено в лісі в Словенії. Це підтвердили поліція та прокуратура.

Піісля розтину тіла з'ясувалося, що Стефані Піпер могла бути ще живою, коли її поклали у валізу та поховали живцем.

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Колишній хлопець детально описав злочин

Після зникнення дівчини Патрік М. відразу опинився в центрі розслідування. Після арешту в Словенії він спочатку мовчав, але потім зробив шокуюче зізнання. Також повідомляється, що він розкрив поліції місце, де було знайдено тіло.

Стефані Піпер та її колишній бойфренд Фото: З відкритих джерел

Він зізнався, що задушив 32-річну жінку в її квартирі в Граці, а потім неодноразово завдавав їй серйозних травм в шию ножем. Далі він нібито перевіз жінку до Словенії у валізі та поховав її там, очевидно, вважаючи її мертвою.

За даними прокуратури, обвинувачений зараз заперечує звинувачення у вбивстві. У разі визнання вини йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до двадцяти років або довічне ув'язнення. Дату судового розгляду ще не призначено.

Адвокат підозрюваного заявила, що її підопічний розчавлений тим, що сталося, і нескінченно любив загиблу. Він не може пояснити мотивів злочину.

Розслідування проти брата та вітчима Патріка М. було закрито. Двох словенців підозрювали у допомозі чоловікові позбутися тіла. Австрійські слідчі не змогли надати доказів на підтвердження цього твердження. Словенська влада зараз розглядає питання про те, чи буде розпочинати власне розслідування.

Нагадаємо, що у районі Сен-Жиль, що у Франції, робітник на винограднику знайшов обгоріле тіло жінки. Родина відомої тіктокерки переконана, що тіло належить зниклій 10 серпня у Франції інфлюенсерці Соні Белліна.

Також відому інфлюенсерку вкусила 2-метрова акула під час дайвінгу у Бразилії. Цей інцидент трапився на тлі зростання популярності небезпечного тренду з вірусними трюками для вірусного контенту.