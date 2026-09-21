Похоронил заживо в чемодане в лесу: известную инфлюенсершу из Австрии убил бывший парень

32-летняя инфлюенсерша Стефани Пипер из Австрии пропала в конце ноября 2025 года после вечеринки.

Через несколько дней её изуродованное тело, спрятанное в чемодане, было найдено в лесу в Словении. В ходе расследования выяснилось, что она, вероятно, была жива, когда убийца закопал её под землёй. Прокуратура города Граца предъявила обвинение в убийстве её бывшему парню, 32-летнему Патрику М., пишет Bild.

32-летнего мужчину из Словении обвиняют в убийстве своей бывшей партнерши в Граце 23 ноября 2025 года. Инфлюенсерша исчезла в тот день после вечеринки. Через несколько дней её тело было найдено в лесу в Словении. Это подтвердили полиция и прокуратура.

После вскрытия тела выяснилось, что Стефани Пипер, возможно, была ещё жива, когда её положили в чемодан и похоронили заживо.

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Бывший парень подробно описал преступление

После исчезновения девушки Патрик М. сразу оказался в центре расследования. После ареста в Словении он сначала хранил молчание, но затем сделал шокирующее признание. Также сообщается, что он указал полиции место, где было найдено тело.

Стефани Пипер и ее бывший парень Фото: Из открытых источников

Он признался, что задушил 32-летнюю женщину в её квартире в Граце, а затем неоднократно наносил ей ножом серьёзные ранения в шею. Затем он якобы перевез женщину в Словению в чемодане и похоронил её там, по-видимому, считая её мёртвой.

По данным прокуратуры, обвиняемый в настоящее время отрицает обвинение в убийстве. В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет или пожизненное заключение. Дата судебного разбирательства пока не назначена.

Адвокат подозреваемого заявила, что её подзащитный подавлен произошедшим и бесконечно любил погибшую. Он не может объяснить мотивы преступления.

Расследование в отношении брата и отчима Патрика М. было прекращено. Двоих словенцев подозревали в том, что они помогли мужчине избавиться от тела. Австрийские следователи не смогли представить доказательств в подтверждение этого утверждения. Словенские власти сейчас рассматривают вопрос о том, будут ли они начинать собственное расследование.

Напомним, что в районе Сен-Жиль во Франции рабочий на винограднике обнаружил обгоревший труп женщины. Семья известной тиктокерши убеждена, что тело принадлежит пропавшей 10 августа во Франции инфлюенсерше Соне Беллин.

Кроме того, известную инфлюенсершу укусила 2-метровая акула во время дайвинга в Бразилии. Этот инцидент произошёл на фоне роста популярности опасного тренда с вирусными трюками для создания вирусного контента.