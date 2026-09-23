Третє вбивство за добу: відому інфлюенсерку застрелили під час суперечки в клубі

Інфлюенсерку Рафаеллу Кабрал застрелили після сварки в клубі у місті Терезіна на північному сході Бразилії.

На місце події, що сталася 20 вересня, викликали медиків, але врятувати її не вдалося, пише Daily Star.

За неофіційними даними, незадовго до пострілів виникла сварка за участю дівчини. У поліції підтвердили, що розслідують інцидент, опитують свідків і переглядають записи з камер відеоспостереження, щоб з'ясувати причину стрілянини, намагаючись встановити, хто здійснив постріл.

Рафаелла була відома в інтернеті як масажистка, студентка юридичного факультету та інструкторка з кайтсерфінгу, і мала тисячі підписників, які переглядали всі її публікації.

Вона також була матір'ю двох дітей. Після звістки про її смерть сторінку дівчини заполонили співчуття від друзів та шанувальників.

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Інфлюенсерка була матір"ю двох дітей Фото: Скрін

"Я досі не можу повірити, що тебе немає, ти була людиною, яка мені дуже подобалася, і думка про те, що ти ніколи не повернешся, залишає величезну діру в моєму серці", — написав один із друзів.

Натомість місцеві ЗМІ повідомляють, що це вже третє вбивство, зареєстроване в місті протягом 24 годин, хоча поліція не пов'язала ці випадки між собою.

Нагадаємо, що 32-річна інфлюенсерка Стефані Піпер з Австрії зникла наприкінці листопада 2025 року після вечірки. Через кілька днів її понівечене тіло заховане у валізі було знайдено у лісі в Словенії.

Також у районі Сен-Жиль, що у Франції, робітник на винограднику знайшов обгоріле тіло жінки. Родина відомої тіктокерки переконана, що тіло належить зниклій 10 серпня у Франції інфлюенсерці Соні Белліна.