Третье убийство за сутки: известную инфлюенсершу застрелили во время ссоры в клубе

Инфлюенсершу Рафаэллу Кабрал застрелили после ссоры в клубе в городе Терезина на северо-востоке Бразилии.

На место происшествия, произошедшего 20 сентября, вызвали медиков, но спасти её не удалось, пишет Daily Star.

По неофициальным данным, незадолго до выстрелов произошла ссора с участием девушки. В полиции подтвердили, что расследуют инцидент, опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить причину стрельбы и установить, кто произвел выстрел.

Рафаэлла была известна в интернете как массажистка, студентка юридического факультета и инструктор по кайтсерфингу, и у неё были тысячи подписчиков, которые просматривали все её публикации.

Она также была матерью двоих детей. После известия о её смерти страница девушки была завалена соболезнованиями от друзей и поклонников.

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Инфлюенсерша была матерью двоих детей Фото: Скрін

"Я до сих пор не могу поверить, что тебя нет, ты была человеком, который мне очень нравился, и мысль о том, что ты никогда не вернешься, оставляет огромную пустоту в моем сердце", — написал один из друзей.

В то же время местные СМИ сообщают, что это уже третье убийство, зарегистрированное в городе за последние 24 часа, хотя полиция не установила связи между этими случаями.

Напомним, что 32-летняя инфлюенсерша Стефани Пипер из Австрии пропала в конце ноября 2025 года после вечеринки. Через несколько дней её изуродованное тело, спрятанное в чемодане, было найдено в лесу в Словении.

Кроме того, в районе Сен-Жиль во Франции рабочий на винограднике обнаружил обгоревшее тело женщины. Семья известной тиктокерши убеждена, что тело принадлежит пропавшей 10 августа во Франции инфлюенсерше Соне Беллина.