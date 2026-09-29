23-летняя инфлюенсерша таинственно исчезла три недели назад: ее машину нашли в заброшенном доме

23-летняя инфлюенсерша из Бразилии Габриэла Кардозу таинственно исчезла в начале сентября. Машину её матери нашли спрятанной в пустом доме, а полиция заявила, что среди возможных версий рассматривает версию об убийстве.

Полиция и волонтеры разыскивают девушку, пропавшую три недели назад в труднодоступных районах. Ведь блогершу никто не видел с 6 сентября, пишет Daily Star.

В то воскресенье девушка уехала из родного города Торрес на белом Volkswagen Gol своей матери. Около 22:00 она позвонила матери и сказала, что с ней всё в порядке и она едет домой, чтобы вернуть машину. Примерно через час она также поговорила с подругой.

С тех пор о ней никто ничего не слышал. Камеры видеонаблюдения в Трамандае зафиксировали машину примерно в 21:50. А 16 сентября автомобиль нашли в гараже заброшенного дома в районе Портелинья и в районе Трамандай на южном побережье Бразилии.

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Анонимное сообщение привело туда полицию. Номерные знаки и наклейки сзади были сняты. Криминалисты нашли её телефон и ноготь внутри машины. Соседи рассказали, что видели подозрительные движения вокруг дома, когда она исчезла.

Габриэла Кардозу Фото: Скриншот

Представитель полиции Александр Соуза заявил, что среди версий фигурирует убийство.

"На данный момент ни один из вариантов расследования не исключается", — сказал он.

Версию об ограблении отвергли, поскольку её вещи были оставлены на месте. Её мать, Розане Мария Матос Эвальдт, сказала, что находка машины принесла ей "непонятную боль".

Кроме того, на прошлой неделе поисковые группы с собаками и тепловизионным дроном вели поиски на побережье между Трамандаем и соседней Сидрейрой.

"Мы будем искать Габриэлу на каждой пустыре и заброшенной территории города. Если все помогут, мы поможем полиции раскрыть это дело", — заявили волонтеры.

Известно, что девушка работала водителем в приложении и публиковала видеоролики о своем образе жизни. У её аккаунта в Instagram почти 38 000 подписчиков.

Напомним, что инфлюенсершу Рафаэллу Кабрал застрелили после ссоры в клубе в городе Терезина на северо-востоке Бразилии.

Кроме того, 32-летняя инфлюенсерша Стефани Пипер из Австрии ( ) исчезла в конце ноября 2025 года после вечеринки. Через несколько дней её изуродованное тело, спрятанное в чемодане, было найдено в лесу в Словении.