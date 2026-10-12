Знепритомніла під час огляду дитини: модель, яка прикрашала обкладинки Vogue, раптово померла

32-річна модель з Бразилії Джане Алвес раптово знепритомніла та померла.

Жінка була обличчям провідних будинків моди світу та прикрашала численні журнали, включаючи відомий Vogue, пише Bild.

Джане Алвес помітили, коли 21-річна дівчина працювала на заправці. Відтоді її життя змінилося, але сьогодні світ моди оплакує прекрасну бразильянку, яка раптово померла від серцевого нападу у віці лише 32 років.

Повідомляється, що вона тільки повернулася до рідної Бразилії, сподіваючись створити сім'ю. Нещодавно народилася її друга дитина. Під час планового огляду місячної дитини Джане знепритомніла.

Вона не вживала алкоголь і не курила

Оскільки їй стало зле в лікарні, їй якомога швидше надали медичну допомогу. Але врятувати модель не вдалося, лікарі констатували смерть. Розслідування показало, що вона померла від серцевого нападу.

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"Вона була абсолютно здорова, не вживала алкоголь, не курила, не приймала жодних ліків і регулярно проходила обстеження. Вона мала відмінне здоров'я", – розповів її агент Мігель Кріспім.

Її друга вагітність також нещодавно протікала абсолютно нормально.

Модель поховали у рідному місті Кондеуба на північному сході країни.

"Вона була чесною, люблячою жінкою, неймовірно хорошою людиною і заслуговує на вшанування за те, якою чудовою людиною вона була", – сказав агент моделі.

Джане Алвес раптово знепритомніла та померла.

З самого початку він супроводжував її в її міжнародній кар'єрі. Повідомляється, що 32-річна модель підписала контракти з сімома різними агентствами, що працюють по всьому світу, включаючи "Wilhelmina Models" у Лос-Анджелесі та "MUGA Management" у Гамбурзі. Окрім таких відомих брендів, як Marc Cain, Джане Алвеса для фотосесій запрошували відомі модні журнали, такі як Vogue, Grazia, Elle та німецький Madame.

Нагадаємо, що 23-річна інфлюенсерка з Бразилії Габріела Кардозу загадково зникла на початку вересня. Машину її мами знайшли захованою в порожньому будинку, а поліція заявила, що серед можливих версій розглядають вбивство.

Також інфлюенсерка Сінді Тамес з Мексики опублікувала в соціальних мережах відеоролик про свою "погану сторону", а після цього її знайшли мертвою разом з її партнером та трьома дітьми.