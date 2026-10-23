Помер зірка фільмів "Топ Ґан" і "Чужий"

На 94-му році життя помер американський актор Том Скеррітт. Він відомий за ролями у легендарних фільмах "Топ Ґан" та "Чужий".

Смерть актора підтвердили його рідні 22 жовтня. Про це повідомляє People.

Смерть Тома Скеррітта – що відомо

Близькі кінозірки згадали Тома як мудрого, щедрого та веселого чоловіка. Рідні дуже засмучені через його смерть. За їхніми словами, Скеррітт пішов із життя з природніх причин.

"Ми безмежно засмучені його відходом. Хоча світ знав Тома завдяки його видатній акторській кар'єрі, ми знали його за почуттям гумору, допитливістю, мудрістю, щедрістю та любов’ю, яку він приніс у наше життя. Ми вдячні за любов і підтримку, яку виявляють його друзі, колеги та шанувальники. Просимо не турбувати у цей час скорботи нашої родини. Інформацію щодо церемонії прощання буде повідомлено згодом", — заявила родина актора.

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Том Скеррітт Фото: ABC News

Чим відомий Том Скерріт

Скеррітт народився 25 серпня 1933 року в Детройті. Його дебют у кіно відбувся у фільмі "Воєнне полювання" 1962 року разом із Робертом Редфордом та Сідні Поллаком.

Після університету Скеррітта навчав режисер Роберт Альтман, який обрав актора на його відому роль у фільмі 1970 року "Військово-польовий госпіталь". Військова комедія створила однойменний серіал CBS у 1972 році та значно вплинула на акторську кар'єру Тома.

Також одна із культових ролей Скеррітта — роль Артура Далласа, капітана вантажного зорельота Ностромо у науково-фантастичному фільмі "Чужий" режисера Рідлі Скотта.

Крім цього, у 1986 році Скеррітт зіграв командира Майка "Вайпера" Меткалфа у стрічці "Топ Ґан" із Томом Крузом. Ця роль принесла йому велику популярність.

Том Скерріт у кіно Фото: Кадр із фільму

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, американський актор Вінсент Пасторе помер на 80-му році життя в своєму домі в Нью-Йорку.