Зірку Marvel пограбували посеред ночі в його ж будинку (фото)

У ніч на 11 листопада 2026 року озброєні зловмисники проникли до австралійського маєтку зірки Marvel Кріса Гемсворта та його дружини Ельзи Патакі.

З гаража вони викрали три транспортні засоби; ніхто з членів родини актора не постраждав. Про це повідомив австралійський телеканал 7NEWS.

Кріса Гемсворта пограбували

Близько 2:00 ночі четверо невідомих чоловіків у балаклавах перелізли через огорожу маєтку, розташованого в австралійському містечку Брокен-Гед. На записах із камер відеоспостереження видно, що двоє зі зловмисників мали при собі ножі.

Дружина актора, Ельза Патакі, прокинулася вночі від тривожного гавкоту собак, проте спочатку не надала цьому особливого значення. Подружжя виявило факт проникнення лише наступного ранку, переглянувши записи з камер спостереження, після чого близько 7:30 звернулося до поліції штату Новий Південний Уельс.

Видео дня

Кріс Гемсворт з дружиною Фото: Instagram @chrishemsworth

Що вкрали

Зловмисники проникли в гараж і викрали електромобіль BYD, а також два пікапи — Ram і Ford Raptor. Злочин став можливим завдяки тому, що ключі від усіх автомобілів якраз були в гаражі.

Правоохоронці вже знайшли всі три транспортні засоби (у населених пунктах Коракі, Табулам і Леннокс-Гед). Автомобілі вилучено для проведення криміналістичної експертизи, а пошуки зловмисників тривають.

Самі Кріс Гемсворт та Ельза Патакі поки що публічно не коментували інцидент. У момент пограбування в будинку також перебували троє їхніх дітей; ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кріс Гемсворт на Met Gala 2024 зіткнувся на червоній доріжці з колишнім дружини Едріеном Броуді.

Актор і його дружина Ельза Патакі здійснили рідкісний публічний вихід зі своїми синами-близнюками Сашою і Трістаном під час прем’єри фільму "Фуріоса: Шалений Макс. Сага" в Сіднеї.

Крім того, Кріс Гемсворт та Аня Тейлор-Джой потрапили в конфуз на публіці.