Звезду Marvel ограбили посреди ночи в его же доме (фото)

В ночь на 11 ноября 2026 года вооружённые злоумышленники проникли в австралийское поместье звезды Marvel Криса Хемсворта и его жены Эльзы Патаки.

Из гаража они похитили три автомобиля; никто из членов семьи актёра не пострадал. Об этом сообщил австралийский телеканал 7NEWS.

Криса Хемсворта ограбили

Около 2:00 ночи четверо неизвестных мужчин в балаклавах перелезли через ограду поместья, расположенного в австралийском городке Брокен-Хед. На записях с камер видеонаблюдения видно, что двое из злоумышленников имели при себе ножи.

Жена актёра, Эльза Патаки, проснулась ночью от тревожного лая собак, однако сначала не придала этому особого значения. Супруги обнаружили факт проникновения только на следующее утро, просмотрев записи с камер наблюдения, после чего около 7:30 обратились в полицию штата Новый Южный Уэльс.

Видео дня

Крис Хемсворт с женой Фото: Instagram @chrishemsworth

Что украли

Злоумышленники проникли в гараж и похитили электромобиль BYD, а также два пикапа — Ram и Ford Raptor. Преступление стало возможным благодаря тому, что ключи от всех автомобилей как раз находились в гараже.

Правоохранители уже обнаружили все три транспортных средства (в населенных пунктах Кораки, Табулам и Леннокс-Гед). Автомобили изъяты для проведения криминалистической экспертизы, а поиски злоумышленников продолжаются.

Сами Крис Хемсворт и Эльза Патаки пока публично не комментировали инцидент. В момент ограбления в доме также находились трое их детей; никто из них не пострадал.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Крис Хемсворт на Met Gala 2024 встретился на красной дорожке со своей бывшей женой Эдрианом Броуди.

Актёр и его жена Эльза Патаки совершили редкий публичный выход со своими сыновьями-близнецами Сашей и Тристаном во время премьеры фильма "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" в Сиднее.

Кроме того, Крис Хемсворт и Аня Тейлор-Джой оказались в неловкой ситуации на публике.