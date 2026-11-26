Тіна Тернер (Анна Мей Буллок) народилася 26 листопада 1939 року в штаті Теннессі, подолала тяжке дитинство та роки домашнього насильства, ставши "королевою рок-н-ролу".

У світі було продано понад 100 мільйонів її платівок. Фокус розповідає, що відомо про зірку, яка пішла з життя у 2023 році.

Дитинство та ранні роки

Майбутня зірка виросла в бідній фермерській родині на півдні США, де панувала расова сегрегація. Батьки покинули її ще в дитинстві, тож дівчинку виховувала бабуся.

Анна Мей відкрила в собі любов до співу в дитячому церковному хорі. У підлітковому віці вона переїхала до Сент-Луїса, де поринула в місцеве музичне життя.

Маєток Тіни Тернер у Швейцарії Фото: Sonntags Zeitung

Токсичний шлюб і втеча

Наприкінці 1950-х років співачка познайомилася з музикантом Айком Тернером, який дав їй сценічний псевдонім "Тіна Тернер" і зробив солісткою свого гурту. Разом вони очолювали музичні чарти з такими хітами, як "River Deep, Mountain High" та "Proud Mary".

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За лаштунками слави співачка роками терпіла систематичні побиття, приниження та зради з боку свого чоловіка — про цей досвід вона згодом розповіла у своїй автобіографії "Я, Тіна".

У липні 1976 року Тіна наважилася на відчайдушний крок — втекла від свого кривдника, маючи в кишені лише кілька центів. Під час розлучення у 1978 році вона відмовилася майже від усіх прав на спільне майно та гроші, залишивши собі лише свій сценічний псевдонім.

Тіна Тернер Фото: Скриншот

Тріумфальне повернення

Після років забуття та фінансових труднощів співачка здійснила одне з найефектніших повернень в історії музики, випустивши альбом "Private Dancer" (1984). Він приніс їй три премії "Греммі" та суперхіт "What's Love Got to Do with It".

Протягом 1980-х і 1990-х років її потужний, хрипкий контральто та неймовірна сценічна енергія перетворили такі пісні, як "The Best" і "GoldenEye", на світові хіти; вона також успішно зіграла роль у фільмі "Шалений Макс 3: Під куполом грому".

Один з головних хітів Тіни Тернер

За свою кар’єру, що тривала понад 50 років, Тіна Тернер здобула 12 премій "Греммі" (зокрема й почесні нагороди), двічі була введена до Зали слави рок-н-ролу, а також знайшла особисте щастя у шлюбі з Ервіном Бахом у Швейцарії — де й пішла з життя 24 травня 2023 року.

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