Тина Тёрнер (Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в штате Теннесси, преодолела тяжёлое детство и годы домашнего насилия, став "королевой рок-н-ролла".

В мире было продано более 100 миллионов её пластинок. Фокус рассказывает, что известно о звезде, которая ушла из жизни в 2023 году.

Детство и юность

Будущая звезда выросла в бедной фермерской семье на юге США, где царила расовая сегрегация. Родители бросили её ещё в детстве, поэтому девочку воспитывала бабушка.

Анна Мей открыла в себе любовь к пению в детском церковном хоре. В подростковом возрасте она переехала в Сент-Луис, где погрузилась в местную музыкальную жизнь.

Поместье Тины Тернер в Швейцарии Фото: Sonntags Zeitung

Токсичный брак и побег

В конце 1950-х годов певица познакомилась с музыкантом Айком Тернером, который дал ей сценический псевдоним "Тина Тернер" и сделал её солисткой своей группы. Вместе они возглавляли музыкальные чарты с такими хитами, как "River Deep, Mountain High" и "Proud Mary".

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За кулисами славы певица годами терпела систематические избиения, унижения и измены со стороны своего мужа — об этом опыте она впоследствии рассказала в своей автобиографии "Я, Тина".

В июле 1976 года Тина решилась на отчаянный шаг — сбежала от своего обидчика, имея в кармане всего несколько центов. Во время развода в 1978 году она отказалась почти от всех прав на совместное имущество и деньги, оставив себе лишь свой сценический псевдоним.

Тина Тернер Фото: Скриншот

Триумфальное возвращение

После многих лет забвения и финансовых трудностей певица совершила одно из самых эффектных возвращений в истории музыки, выпустив альбом "Private Dancer" (1984). Он принёс ей три премии "Грэмми" и суперхит "What's Love Got to Do with It".

В 1980-х и 1990-х годах её мощный, хриплый контральто и невероятная сценическая энергия превратили такие песни, как "The Best" и "GoldenEye", в мировые хиты; она также успешно сыграла роль в фильме "Безумный Макс 3: Под куполом грома".

Один из главных хитов Тины Тернер

За свою карьеру, длившуюся более 50 лет, Тина Тёрнер завоевала 12 премий "Грэмми" (в том числе почетные награды), дважды была включена в Зал славы рок-н-ролла, а также обрела личное счастье в браке с Эрвином Бахом в Швейцарии — где и ушла из жизни 24 мая 2023 года.

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