Обстріл Макіївки - снаряд ЗСУ знищив склад нафтопродуктів армії РФ (відео)

Російські окупанти спершу переконували, що сталось влучання у цивільний об'єкт — підстанцію електропотастачання. Але потім визнали — горить військова ціль.

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У районі на межі між Маківкою і Донецьком снаряд влучив по російській нафтобазі. Над місцевістю здійнявся стовп диму та вогню, деякі житлові квартали залишились без електропостачання. Про подію розповіло "ТАСС".

Перші повідомлення про вибух у Макіївці з'явились у мережі близько 21 години. Тоді ж у Telegram-каналі "Типовий Донецьк" опублікували відео заграви: язики полум'я було видно за кілька кілометрів.

Відкрите полум'я на місці влучання по нафтобазі у Макіївці

Також над населеними пунктами здійнявся стовп чорного диму.

Стовп диму над місцем влучання по нафтобазі у Макіївці

Мешканці окупованого Донецька публікували наслідки вибуху з різних ракурсів — допомагали визначити, чи влучним був удар.

Пожежа після обстрілу нафтобази РФ у Макіївці

Представник окупаційної влади Макіївки Владислав Ключаров у особистому Telegram-каналі заявив, що влучання сталось у Червоногвардійському районі. Зазначив, що жителі селища Крупської (або так званого 83-ого кварталу), залишились без світла. Тоді ж пролунали припущення про влучання в електропідстанцію, але пізніше дані уточнили — запалала все ж нафтобаза.

Гауляйтер Ключаров - про вибух у Макіївці

Пізніше "ТАСС" повідомило про наслідки влучання по нафтобазі: загорілось п'ять резервуарів з пальним, полум'я перекинулось на навколишні дерева.

Наслідки пожежі на нафтобазі у Макіївці

Зазначимо, місцевість, де сталась пожежа на нафтобазі, розташована приблизно за 8 км від лінії фронту на північному заході. Поруч — бойові дії біля Авдіївки, яку більш ніж півтора року намагається окупувати армія РФ. Між тим, як свідчать відео з місця подій, впритул до лінії зіткнення досі проживають цивільні люди — саме вони знімали відео і викладали їх в мережу.

Відстань від нафтобази у Макіївці до лінії фронту

Крім того, Червоногвардійський район розташований якраз на межі між Донецьком та Макіївкою. Селище Крупської — територія, яка перетворилась у 83 квартал, через який. до речі, проходить гілка залізниці.

У Червоногвардійському районі Макіївки вибухнула нафтобаза РФ

Зазначимо, OSINT-розслідувач проаналізував ситуацію біля Донецька та Макіївки: дослідив відео росЗМІ та інформацію про місцерозташування російських об'єктів. Дослідник підсумував, що РФ за 9 років "нашпигувала" місцевість кількома десятками об'єктів військового призначення. Поруч з ними досі проживають тисячі цивільних, яких російська влада "не здогадалась евакуювати". У Twitter оприлюднено наступний висновок: військкори обманюють, повідомляючи про влучання у цивільні споруди. ЗСУ між тим влучають по цілях, які мають військове призначення.

Військові об'єкти РФ в Донецьку та навколо

Нагадуємо, 4 липня ЗСУ завдали удару по військовому об'єкту армії РФ у Макіївці на Донеччині. Після влучання почалась детонація БК, який зберігався на складі посеред житлового кварталу.

На початку червня стався приліт по тренувальній базі кадирівців: речники Генштабу ЗСУ пояснили, чим там займались окупанти — грабували населення і знімали "тіктоки".