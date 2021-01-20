Безкоштовний сир МОЗ. Як держава заощадила за рахунок лікарів на тестуванні коронавірусу

Я думаю, багато хто з вас помітили в "коронановинах" зменшення кількості хворих: то було 15-20, а тепер, всього 4-8 тисяч. Прозорливі підрахували, що кількість тестів зменшилася. А чому?

Продовжимо нашу тему "зламай медицину і тобі нічого за це не буде", і поговоримо про тести далі. Ось мобільні бригади, в минулому тексті я якось мало про них згадав. Як знав.

Їх більше немає.

Хто ж тоді буде тестувати вас на корону? Кілька тижнів тому, вступив в силу наказ МОЗ 2593 , в якому було уточнено перелік послуг, що надаються сімейним лікарем.

Новий пункт: тестування на коронавірус в розділі 2 "Безкоштовні послуги". І так, хоча я завжди говорю "безкоштовно в цій країні можуть тільки роздати на горіхи, решта оплачено податками" — це дійсно безкоштовно! Але не для фахівців медичної справи, вони заплатять за те, що посміли лікувати людей.

Слідкуйте за руками: раніше, щоб мобільна бригада поїхала на збір матеріалу, вона повинна укласти договір про надання пакета послуг НСЗУ. За це НСЗУ виділяла медустанові кошти на зарплату медсестри, водія, які збирають мазки, доплату співробітнику, який відвозить все це до лабораторії, паливо для авто, костюми, рукавички, маски, ті ж тести.

А тепер все це непотрібне.

За свої 300$ ваш лікар прийматиме "імовірно коронованих", братиме у них мазок, заповнюватиме ту ж екстренку, направлення, прийом, відвозитиме (відноситиме) до основної медустанови зразок у робочий час.

Вишенькою на торті буде пацієнт без маски, який сидить у загальній черзі, і зі сміхом розповідає, як він закадрив дівчинку в закритому клубі, а потім йде здавати аналіз.

Чи ви думаєте, що лікар піде брати аналіз до вашого будинку? Звичайно піде, адже всі лікарі відповідальні альтруїсти, готові за свій кошт відвідувати пацієнтів на авто/міськтранспорті, турбуються про те, що контактний хворий по дорозі в лікарню всіх заразить.

Ну і смертність серед сімейників не виросте, адже так просто взяти з собою щиток, запасну маску, ізоляційний (хірургічний) халат і бахіли, при візиті до будинку — за свої гроші.

Звичайно, багато поліклінік, і не тільки, вже організували за наказом МОЗ прийом хворих короною через окремий вхід по парних днях непарних місяців на спадаючий місяць з 13:37 до 13:52 для забору мазків, що негативно відбилося на ефективності тестування і дискредитувало інститут первинки в цілому.

Але не сумуйте, за свій кошт лікарі ще організовують консультаційні центри для хворих ковідом (відповідатимуть на дзвінки в робочий та особистий час), що продиктовано їм тим же міністерським наказом!

Разом до роботи лікаря ми додаємо не тільки заповнення тонн макулатури, введення тієї ж макулатури в комп'ютер, але і тестування на вірусні захворювання, діагностику по телефону, виїзд до будинку за принципом "швидка відмовилася, посилаючись на четверту ступінь терміновості, приїжджай ти!", ну і вакцинацію в майбутньому ...

А? Що? Лікування людей? Хаха ...

Разом *безкоштовно* держава отримала мільйон зекономлених гривень, зниження кількості хворих ковідом і відмінний привід, щоб скасувати реформу в цілому. А куди ж підуть заощаджені гроші?

Це питання залишається відкритим.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.