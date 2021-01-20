Бесплатный сыр Минздрава. Как государство сэкономило за счет врачей на тестировании коронавируса

Я думаю, многие из вас заметили в "коронасводках" уменьшение количества заболевших: то было 15-20, а теперь, всего 4-8 тысяч. Прозорливые подсчитали, что количество тестов уменьшилось. А почему?

Продолжим нашу тему "сломай медицину и тебе ничего за это не будет", и поговорим о тестах дальше. Вот мобильные бригады, в прошлом тексте я как-то мало о них упомянул. Как знал.

Их больше нет.

Кто же тогда будет тестировать вас на корону? Пару недель назад, вступил в силу приказ МОЗ 2593, в котором был уточнен перечень услуг предоставляемых семейным врачом.

Новый пункт: тестирование на коронавирус в разделе 2 "Безкоштовні послуги". И да, хотя я всегда говорю "бесплатно в этой стране могут только втащить, остальное оплачено налогами" — это действительно бесплатно! Но не для специалистов медицинского дела, они заплатят за то, что посмели лечить людей.

Следите за руками: раньше, чтобы мобильная бригада поехала на сбор материала, она должна заключить договор на предоставление пакета услуг НСЗУ. За это НСЗУ выделяло медучреждению средства на зарплату медсестры, водителя, которые собирают мазки, доплату сотруднику, который отвозит все это в лабораторию, топливо для авто, костюмы, перчатки, маски, те же тесты.

А теперь всего этого не нужно.

За свои 300$ ваш лечила будет принимать "предположительно коронованных", брать у них мазок, заполнять ту же экстренку, направление, прием, отвозить (относить) в основное медучреждение образец в рабочее время.

Вишенкой на торте будет пациент без маски, сидящий в общей очереди, и со смехом рассказывающий, как он закадрил девочку в закрытом клубе, а потом идущий сдавать анализ.

Или вы думаете, что доктор пойдет брать анализ на дом? Конечно, пойдет, ведь, все врачи, ответственные альтруисты, готовые за свои деньги посещать пациентов на авто/гортранспорте, беспокоящиеся о том, что контактный больной по дороге в больницу всех заразит.

Ну, и, смертность среди семейников не вырастет, ведь, так просто взять с собой щиток, запасную маску, изоляционный (хирургический) халат и бахилы, при визите на дом — за свои деньги.

Конечно, многие ПНПМД (поликлиники, и не только) уже организовали, как им и предписано приказом МОЗ, прием больных короной через отдельный вход по четным дням нечетных месяцев на убывающую луну с 13:37 до 13:52 для забора мазков, что негативно отразилось на эффективности тестирования и дискредетировало институт первички в целом.

Но, не унывайте, за свой счет доктора еще организуют консультационные центры для больных ковидом (будут отвечать на звонки в рабочее и личное время), что продиктовано им тем же министерским приказом!

Итого, к работе врача первички мы добавляем не только заполнение тонн макулатуры, введение той же макулатуры в компьютер, но и тестирование на вирусные заболевания, диагностику по телефону, выезд на дом по принципу "скорая отказалась, сославшись на четвертую степень срочности, приезжай ты!", ну и, вакцинацию, в будущем…

А? Что? Лечение людей? Хаха…

Итого *бесплатно* государство получило миллион сэкономленных гривен, снижение количества больных ковидом и отличный предлог, чтобы отменить реформу в целом. А куда же пойдут сэкономленные деньги?

Этот вопрос остается открытым.

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Публикуется с согласия автора.