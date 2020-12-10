Тест на абсурд. Как медицинская бюрократия тормозит тестирование украинцев на коронавирус

Поясню на примере. Вот, допустим, вечером наливаете вы себе чай, открываете шоколадку, а она на вкус, как пластилин, а чай — как вода. Вы срочно звоните семейному врачу, ведь он работает в субботу в 21:48. Может себе позволить работать 24/7 за 300$ в месяц! Врач назначает вам вместо ваших любимых антибиотиков и тодикампа — чай и парацетамол, и предлагает сдать тест на ковид.

В понедельник он(а) приходит на работу, и вместо приема других пациентов названивает вам, открывает шаблон "екстреного повідомлення про гостре інфекційне захворювання". Туда ваш "сімейний оператор пк" вводит ФИО, дату рождения, адрес проживания, место работы, последний день на работе, когда заболел, когда обратился, когда были первые симптомы, ну и обственно говоря симптомы. Распечатать в двух экземплярах, печать подпись.

Далее инженер ЭВМ с 10, 20, 30 годами медицинской практики открывает направление на ПЦР-тестирование. В нем нужно указать: ФИО, дату рождения, адрес проживания, место работы, последний день на работе, когда заболел, когда обратился, симптомы, предположительный диагноз, дату забора материала.

Печатает это все в четырех экземплярах. Дату подпись. Далее открывает кабинет helsy.me, создает там новый прием. В него врач забивает ФИО пациента, находит его в системе, вводит прием, указывает все кода ICPC: А03, R05, подписывает и сохраняет.

После этого человек с 6+3 годами медобразования звонит в лабораторный центр, сообщает о выявленном инфекционном заболевании (ВНЕЗАПНО) диктует ФИО, дату рождения, адрес проживания, место работы, симптомы, диагноз. В ответ центр сообщает эпид.номер который нужно вписать в направления и экстренки.

Далее красным фломастером нужно выделить эпидномер, диагноз, потом ДРУГИМ ЦВЕТОМ дату забора материала. Эти 6 листиков формата А4 ваш семейный курьер относит в регистратуру: ФИО пациента, дату рождения, адрес проживания, место работы, дату выявления симптомов, диагноз.

Регистратура дает свой внутренний номер, который нужно записать, ставит печати и штампики. Один экземпляр экстренки нужно отнести секретарю, секретарь сканирует и отправляет в Померки, то есть ТУДА, КУДА ВОТ ЧАС НАЗАД ЗВОНИЛИ И ЭТО ЖЕ САМОЕ ДИКТОВАЛИ. А второй экземпляр нужно отнести назад и вклеить в карточку.

Направления нужно отдать главной медсестре, которая в свой журнал ВПИСЫВАЕТ ФИО, ДАТУ РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РАБОТЫ, ДАТУ, возвращает свой номер из журнала, этот номер пишется на 4 направлениях, 3 направления остается ей, одно вклеивается в карточку.

Я, честно говоря, не знаю как, но, думаю, не менее дебильным способом эти направления попадают к мобильной бригаде. Дальше мобильная бригада ездит по адресам и берет анализы. А у медсестры журнал. А в журнал она что пишет, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?! ФИО, дату рождения, адрес и тд…

Что происходит дальше — будет знакомо тем, кто изучал работу на выборах: мобильные бригады приезжают в лабораторию и аки протоколы на выборах сдают анализы с документами. Нет документа – конец…

Через Х дней приходит результат на почту врачу, и сразу же нужно позвонить человеку и сообщить результаты, а если тест положительный — узнать о всех, с кем человек тесно контактировал последние несколько дней, и их тоже обзвонить.

И обзванивать еще несколько дней. А заболевшему звонить пока есть симптомы +3 дня. И каждый звонок — это прием, а значит, нужно заполнить в кабинете: ФИО, дату рождения, адрес, симптомы…

Итого, минут 20-30 уходит на заполнение документов и 5 минут еще +-10 дней звонки. Умножаем. 5*10 +25= 75 минут на "коронованного". В месяце 168 рабочих часов. (168*60)/75 =135 людей с ковидом может обработать врач.

Учитывая, что у среднего врача минимально 1800 пациентов, то 135/1800 *100%=7.5% <- это количество положительных тестов, которые бюрократией полностью "положат" нашу первиччную медицину.

За 10 месяцев эпидемии, никто даже не удосужился проверить весь процесс написания макулатур и сколько времени он занимает. Алло, МОЗ, вы там адекватно себя чувствуете?!

Спонсор этого текста — миллиард закупленных весной тестов. Миллиард закупленных весной тестов: лежим мы, ляжете и вы.

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Публикуется с согласия автора.