Смачно і здорово. Як і чим розвантажити дієту напередодні весни

Після зими наш організм відчуває особливу потребу у вітамінах. Це обумовлено і тривалими холодами, і відсутністю сонця, і обмеженим вибором свіжих овочів, зелені та фруктів. Навесні само собою скорочується споживання висококалорійних і жирних страв, організму хочеться свіжого хрускоту овочів і яскравих кольорів в тарілці.

На що варто звернути увагу в харчуванні при переході від зими до весни:

1. Як і в будь-який інший час року, харчування має бути максимально різноманітним. Це і цільні крупи, і бобові, і тваринний білок, і якісні жири, і овочі з фруктами. Уже на початку березня з'являються свіжі огірки, редис, зелень...

Будьте обережні з ранніми овочами — часто кількість нітратів в них зашкалює. Почекайте тиждень-два, коли ці продукти стануть масовіше продаватися.

Щоб знизити кількість нітратів в зелені та овочах, їх потрібно добре вимити під проточною водою і замочити на пів годинки, періодично зливаючи воду і наливаючи нову. У ранніх огірків варто зчищати шкірку.

2. Часто навесні можна спостерігати у себе зниження імунітету. Нам дуже потрібні продукти багаті вітамінами та антиоксидантами. Відвар шипшини в першій половині дня — хороший джерело вітаміну С.

Не забувайте про цільні каші та бобові — вони постачальники вітамінів групи В. Жиророзчинні вітаміни А, Е, Д і К можна отримати з їжі тваринного походження — яйце, молоко, сир. Горіхи і нерафіновані олії — чудове джерело корисних жирів. Морська риба — джерело корисної Омега 3. Часник, імбир, цибуля володіють активними противірусними властивостями. Сині ягоди зібрані в сезон і заморожені — джерело антиоксидантів, які зараз дуже потрібні.

3. Здоровий кишківник — сильний імунітет! Нам для цього потрібна їжа, багата розчинною клітковиною. Ця клітковина — їжа для наших корисних бактерій в кишківнику.

Всі ферментовані продукти — квашена капуста та інші квашені овочі, натуральні йогурти та кефіри середньої жирності (НЕ знежирені!), печені яблука і гарбуз — включайте у свій раціон.

4 .Якщо ви перед зимою не перевіряли свій рівень вітаміну Д, можливо зараз він вимагає корекції. Здайте аналіз 25-ОН і, при дефіцитних показниках вітаміну Д, проконсультуйтеся з лікарем щодо подальших дій.

Найважливіше в харчування в будь-який час року це: