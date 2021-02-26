Смачно і здорово. Як і чим розвантажити дієту напередодні весни
Після зими наш організм відчуває особливу потребу у вітамінах. Навесні само собою скорочується споживання висококалорійних і жирних страв, організму хочеться свіжого хрускоту овочів і яскравих кольорів у тарілці. На що варто звернути увагу в харчуванні при переході від зими до весни?
Після зими наш організм відчуває особливу потребу у вітамінах. Це обумовлено і тривалими холодами, і відсутністю сонця, і обмеженим вибором свіжих овочів, зелені та фруктів. Навесні само собою скорочується споживання висококалорійних і жирних страв, організму хочеться свіжого хрускоту овочів і яскравих кольорів в тарілці.
На що варто звернути увагу в харчуванні при переході від зими до весни:
1. Як і в будь-який інший час року, харчування має бути максимально різноманітним. Це і цільні крупи, і бобові, і тваринний білок, і якісні жири, і овочі з фруктами. Уже на початку березня з'являються свіжі огірки, редис, зелень...
Будьте обережні з ранніми овочами — часто кількість нітратів в них зашкалює. Почекайте тиждень-два, коли ці продукти стануть масовіше продаватися.
Щоб знизити кількість нітратів в зелені та овочах, їх потрібно добре вимити під проточною водою і замочити на пів годинки, періодично зливаючи воду і наливаючи нову. У ранніх огірків варто зчищати шкірку.
2. Часто навесні можна спостерігати у себе зниження імунітету. Нам дуже потрібні продукти багаті вітамінами та антиоксидантами. Відвар шипшини в першій половині дня — хороший джерело вітаміну С.
Не забувайте про цільні каші та бобові — вони постачальники вітамінів групи В. Жиророзчинні вітаміни А, Е, Д і К можна отримати з їжі тваринного походження — яйце, молоко, сир. Горіхи і нерафіновані олії — чудове джерело корисних жирів. Морська риба — джерело корисної Омега 3. Часник, імбир, цибуля володіють активними противірусними властивостями. Сині ягоди зібрані в сезон і заморожені — джерело антиоксидантів, які зараз дуже потрібні.
3. Здоровий кишківник — сильний імунітет! Нам для цього потрібна їжа, багата розчинною клітковиною. Ця клітковина — їжа для наших корисних бактерій в кишківнику.
Всі ферментовані продукти — квашена капуста та інші квашені овочі, натуральні йогурти та кефіри середньої жирності (НЕ знежирені!), печені яблука і гарбуз — включайте у свій раціон.
4 .Якщо ви перед зимою не перевіряли свій рівень вітаміну Д, можливо зараз він вимагає корекції. Здайте аналіз 25-ОН і, при дефіцитних показниках вітаміну Д, проконсультуйтеся з лікарем щодо подальших дій.
Найважливіше в харчування в будь-який час року це:
- Різноманітність! Всі продукти, які доступні в цьому сезоні і заморожені овочі/ягоди включайте у свій раціон.
- Основа раціону — натуральні продукти, багаті корисними білками і жирами, вітамінами, мінералами і клітковиною.
- Напівфабрикати і багато кондитерських виробів, цукру — має бути мінімум у вашому плані харчування! Надлишок цукру, до речі, пригнічує імунітет в 17 разів!
- Режим харчування, а не хаотичне жування.
- Порції — адекватні. Не переїдайте!
- Вода — найкраща рідина для вашого організму в будь-який час року!