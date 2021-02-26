Вкусно и здорово. Как и чем разгрузить диету накануне весны

После зимы наш организм чувствует особую потребность в витаминах. Это обусловлено и длительными холодами, и отсутствием солнца, и ограниченным выбором свежих овощей, зелени и фруктов. Весной само собой сокращается потребление высококалорийных и жирных блюд, организму хочется свежего хруста овощей и ярких цветов в тарелке.

На что стоит обратить внимание в питании при переходе от зимы к весне:

1. Как и в любое другое время года, питание должно быть максимально разнообразным. Это и цельные крупы, и бобовые, и животный белок, и качественные жиры, и овощи с фруктами. Уже в начале марта появляются свежие огурцы, редис, зелень…

Будьте осторожны с ранними овощами – часто количество нитратов в них зашкаливает. Выждите недельку-два, когда эти продукты станут более массово продаваться.

Чтобы снизить количество нитратов в зелени и овощах, их нужно хорошо вымыть под проточной водой и замочить на пол часика, периодически сливая воду и наливая новую. У ранних огурцов стоит счищать шкурку.

2. Часто весной можно наблюдать у себя снижение иммунитета. Нам очень нужны продукты богатые витаминами и антиксидантами. Отвар шиповника в первой половине дня – хороший источник витамина С.

Не забывайте про цельные каши и бобовые – они поставщики витаминов группы В. Жирорастворимые витамины А, Е, Д и К можно получить из пищи животного происхождения – яйцо, молоко, творог. Орехи и нерафинированные растительные масла –отличный источник полезных жиров. Морская рыба – источник полезной Омега 3. Чеснок, имбирь, лук обладают активными противовирусными свойствами. Синие ягоды собранные в сезон и замороженные – источник антиоксидантов, которые сейчас очень нужны.

3.Здоровый кишечник – сильный иммунитет! Нам для этого нужна пища, богатая растворимой клетчаткой. Эта клетчатка – пища для наших полезных бактерий в кишечнике.

Все ферментированные продукты – квашеная капуста и другие квашеные овощи, натуральные йогурты и кефиры средней жирности (не обезжиренные!), печеные яблоки и тыкву – включайте в свой рацион.

4.Если вы перед зимой не проверяли свой уровень витамина Д, возможно сейчас он требует коррекции. Сдайте анализ 25-ОН и, при дефицитных показателях витамина Д, проконсультируйтесь с врачом по дальнейшим действиям.

Самое важное в питание в любое время года это: