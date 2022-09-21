Як світові держави паралізують ООН та знищують нашу планету

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Генеральна Асамблея ООН відкрила свою 77-ту сесію на тлі нагальних глобальних проблем, включаючи екологічні катастрофи, економічну нестабільність, нестачу основних продуктів харчування та палива, культурні війни та популістський націоналізм, а також внутрішні та міжнародні конфлікти. Але в міру того, як світові держави стикаються через Україну (і Тайвань), їхня геополітика підриває порядок денний ООН і гальмує багатосторонню співпрацю, необхідну для подолання багатьох планетарних криз.

У Нью-Йорк прибуло понад сотню світових лідерів. Двоє відсутні — це лідери Росії та Китаю, два інших — лідери США та Великобританії, твердо та гаряче виступають проти війни Росії в Україні та підтримують українського лідера. Усі погляди будуть прикуті до президента України Володимира Зеленського, якому надано спеціальний дозвіл виступити перед парламентом світу по відеозв'язку, як він це зробив цього року перед парламентами різних країн.

Успішний контрнаступ його армії проти російської агресії останніми тижнями посилить його слова, оскільки вони луною віддаються в залі ООН.

У своєму виступі в ООН минулого року Зеленський закликав світових лідерів "прокинутися" і зіткнутися з лякаючими проблемами, з якими стикаються його та інші країни, але світ із широко відкритими очима набув ще більш масштабного та смертоносного конфлікту.

Те, що станеться з цією війною, матиме величезні наслідки не лише для України, а й усього світу.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та президент Франції Емманюель Макрон, які тісно взаємодіяли з обома сторонами після російського вторгнення, тепер можуть виступити з пропозицією про те, як покласти край цьому. Їхні виступи в ООН можуть сигналізувати про життєздатність рішення.

Багато світових лідерів хотіли б, щоб конфлікт був вирішений швидко, щоб ООН могла переключити свою увагу на інші нагальні питання, включаючи Ємен, Лівію, Афганістан, Сирію, Малі та Палестину. Війна Росії проти України вже домінувала на порядку денному Ради Безпеки ООН (РБ ООН) і не залишила місця для інших нагальних питань, які потребують міжнародної уваги. Тоді як РБ ООН досягла певного прогресу на дипломатичному та гуманітарному фронтах у Лівії, Ємені та Малі, вона зазнала невдачі в Україні, оскільки світові держави продовжують використовувати її платформу, щоб набирати очки одна проти одної.

Чекайте того ж цього тижня, оскільки десятки світових лідерів, закоханих у звук власного голосу, перетворюють "дебати на високому рівні" на викривальну промову на низькому рівні, хваляться своїми досягненнями або звинувачують інших у своїх невдачах.

Їхні промови міститимуть піднесені формулювання та панікерські висловлювання про майбутнє планети, але говорити про засоби правового захисту, відповідальність та зобов'язання вони будуть лише на словах.

Таким чином, Україна продовжить зміцнювати та поглиблювати прірву між США та Європою на заході та Росією та Китаєм на сході. Враховуючи, що на цю четвірку припадає близько 60 відсотків світової економіки і всі вони мають право вето в РБ ООН, очікується, що їхній конфлікт і зіткнення виснажать енергію Організації Об'єднаних Націй і паралізують багатосторонній підхід, який може допомогти світу впоратися з глобальними катастрофами. Вони також є найбільшими забруднювачами у світі.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель має рацію, говорячи, що російська війна проти України показала, що ми живемо у світі, "формованому політикою грубої сили, де всі озброюються" в запеклій битві наративів.

Однак, щоб було ясно, у цій геополітичній напруженості винні як східні, так і західні держави. На жаль, західні держави не виправдали своїх високих цінностей, а східні держави не змогли серйозно поставитися до своїх міжнародних зобов'язань, і обидві сторони лицемірно цитують міжнародне право та норми лише тоді, коли це зручно.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також має рацію, кажучи, що "вибір, який ми робимо — чи не робимо — сьогодні, може призвести до подальшого краху і майбутніх нескінченних криз або прориву до кращого, більш стійкого, мирного майбутнього для людей і планети". Це залежатиме від єдності Організації Об'єднаних Націй. Як людська цивілізація ми кращі, ніж будь-коли з точки зору якості життя, здоров'я, багатства та тривалості життя, а також освіти, науки, відкриттів, промисловості, технологій тощо. І ми краще, ніж будь-коли, здатні вирішувати глобальні проблеми, якщо є до цього воля.

Але ми зовсім не змогли подбати про більш вразливих і менш щасливих.

Ще мільйон людей померли від COVID-19 цього року, набагато пізніше, коли були розроблені вакцини. Голодували понад 800 мільйонів людей, нас на 150 мільйонів більше, ніж до пандемії.

І ми також свідомо підводимо молоде покоління, оскільки забруднюємо навколишнє середовище та завдаємо шкоди нашій планеті, завдавши матері-природі більше шкоди за останні кілька десятиліть, ніж за останні тисячоліття. Винятково спекотне літо, спустошливі пожежі, повені та зливи. Всі ці події більше не можна розглядати як незв'язані випадковості.

Зміна клімату вже настала, вона реальна, глобальне потепління не чекатиме, поки охолоне геополітика. Проте, світовим лідерам ще не пізно прокинутися і вчинити правильно, припинити боротьбу та розпочати зцілення. Там, де є воля, справді є шлях уперед.

Переклад Фокусу (с)

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