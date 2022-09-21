Как мировые державы парализуют ООН и уничтожают нашу планету

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Генеральная Ассамблея ООН открыла свою 77-ю сессию на фоне неотложных глобальных проблем, включая экологические катастрофы, экономическую нестабильность, нехватку основных продуктов питания и топлива, культурные войны и популистский национализм, а также внутренние и международные конфликты. Но по мере того, как мировые державы сталкиваются из-за Украины (и Тайваня), их геополитика подрывает повестку дня ООН и тормозит многостороннее сотрудничество, необходимое для преодоления многих планетарных кризисов.

В Нью-Йорк прибыло более сотни мировых лидеров. Двое отсутствуют — это лидеры России и Китая, два других — лидеры США и Великобритании, твердо и горячо выступают против войны России в Украине и поддерживают украинского лидера. Все взоры будут прикованы к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому предоставлено специальное разрешение выступить перед парламентом мира по видеосвязи, как он это сделал в этом году перед парламентами различных стран.

Успешное контрнаступление его армии против российской агрессии в последние недели усилит его слова, поскольку они эхом отдаются в зале ООН.

В своем выступлении в ООН в прошлом году Зеленский призвал мировых лидеров "проснуться" и столкнуться с пугающими проблемами, с которыми сталкиваются его и другие страны, но мир с широко открытыми глазами вступил в еще более масштабный и смертоносный конфликт.

То, что произойдет с этой войной, будет иметь огромные последствия не только для Украины, но и для всего мира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон, которые тесно взаимодействовали с обеими сторонами после российского вторжения, теперь могут выступить с предложением о том, как положить этому конец. Их выступления в ООН могут сигнализировать о жизнеспособности решения.

Многие мировые лидеры хотели бы, чтобы конфликт был разрешен быстро, чтобы ООН могла переключить свое внимание на другие неотложные вопросы, включая Йемен, Ливию, Афганистан, Сирию, Мали и Палестину. Война России против Украины уже доминировала в повестке дня Совета Безопасности ООН (СБ ООН) и не оставила места для других неотложных вопросов, требующих международного внимания. В то время как СБ ООН добился определенного прогресса на дипломатическом и гуманитарном фронтах в Ливии, Йемене и Мали, он потерпел неудачу в Украине, поскольку мировые державы продолжают использовать его платформу, чтобы набирать очки друг против друга.

Ожидайте того же на этой неделе, поскольку десятки мировых лидеров, влюбленных в звук собственного голоса, превращают "дебаты на высоком уровне" в обличительную речь на низком уровне, хвастаются своими достижениями или обвиняют других в своих неудачах.

Их речи будут содержать возвышенные формулировки и паникерские высказывания о будущем планеты, но говорить о средствах правовой защиты, ответственности и обязательствах они будут лишь на словах.

Таким образом, Украина продолжит укреплять и углублять пропасть между США и Европой на западе и Россией и Китаем на востоке. Учитывая, что на эту четверку приходится около 60 процентов мировой экономики и все они имеют право вето в СБ ООН, можно ожидать, что их конфликт и столкновение истощат энергию Организации Объединенных Наций и парализуют многосторонний подход, который может помочь миру справиться с глобальными катастрофами. Они также являются крупнейшими загрязнителями в мире.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель прав, говоря, что российская война против Украины показала, что мы живем в мире, "формируемом политикой грубой силы, где все вооружаются" в ожесточенной битве нарративов.

Однако, чтобы было ясно, в этой геополитической напряженности виноваты как восточные, так и западные державы. К сожалению, западные державы не оправдали своих высоких ценностей, а восточные державы не смогли серьезно отнестись к своим международным обязательствам, и обе стороны лицемерно цитируют международное право и нормы только тогда, когда это удобно.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также прав, говоря, что "выбор, который мы делаем — или не делаем — сегодня, может привести к дальнейшему краху и будущим бесконечным кризисам или прорыву к лучшему, более устойчивому, мирному будущему для людей и планеты". Это будет зависеть от единства Организации Объединенных Наций. Как человеческая цивилизация мы лучше, чем когда-либо с точки зрения качества жизни, здоровья, богатства и продолжительности жизни, а также образования, науки, открытий, промышленности, технологий и так далее. И мы лучше чем когда-либо способны решать глобальные проблемы, если есть к этому воля.

Но мы совершенно не смогли позаботиться о более уязвимых и менее удачливых.

Еще миллион человек умерли от COVID-19 в этом году, намного позже того, когда были разработаны вакцины. Голодали более 800 миллионов человек, нас на 150 миллионов человек больше, чем до пандемии.

И мы также сознательно подводим молодое поколение, поскольку загрязняем окружающую среду и наносим вред нашей планете, причинив матери-природе больше вреда за последние несколько десятилетий, чем за последние тысячелетия. Исключительно жаркое лето, опустошительные пожары, наводнения и ливни. Все эти события больше нельзя рассматривать как несвязанные случайности..

Изменение климата уже наступило, оно реально, глобальное потепление не будет ждать, пока остынет геополитика. Тем не менее, мировым лидерам еще не поздно проснуться и поступить правильно, прекратить борьбу и начать исцеление. Там, где есть воля, действительно есть путь вперед.

Перевод Фокуса (с)

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