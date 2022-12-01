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Думки Російсько-українська війна

Поради "хорошим росіянам" від Президента Естонії: як їх потрібно ставити на місце

"Не погрожуйте нам сценаріями жахливих лих у разі відмови допомогти вам фінансово. Це називається шантаж чи здирство. Перш ніж обговорювати якийсь "план Маршалла" для Росії, Україна має бути відновлена. Вам доведеться стати частиною цих зусиль. І у вас не буде права голосу". Думка.

Тоомас Гендрік Ільвес
Тоомас Гендрік Ільвес
Президент Естонії в 2006-2016 роках
eye 170
президент Естонії, Тоомас Ільвес, кулемет MG
Експрезидент Естонії Тоомас Ільвес на навчаннях Кайтселіїт із модернізованим німецьким кулеметом MG
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1. Перестаньте бути такими самозакоханими. Не говоріть про "план Маршалла" для Росії коли ті, хто мають його фінансувати, щодня читають повідомлення про нові звірства в Україні.

2. Не називайте західних людей нацистами за те, що вони не хочуть, щоб росіяни їздили до їхніх країн. Ми бачили надто багато поганої поведінки, нападок і навіть насильства щодо українських біженок та графіті із "Z" на стінах тисячолітніх соборів, щоб це терпіти.

3. Не погрожуйте нам сценаріями жахливих лих у разі відмови допомогти вам фінансово. Це називається шантаж чи здирство. Нікому не подобається, коли в нього вимагають гроші.

4. Проявіть трохи відповідальності та каяття за злочини Росії. "Це були не ми" не працює, коли всі ми знаємо, що ліберал № 1 називав грузин "гризунами" та виправдовував анексію Криму.

5. Засуджуйте війну проти України. (Завжди і щоразу, коли ви щось пишете чи кажете).

6. Засудіть багатовікове насильство, імперіалізм та колонізацію сусідів Росії та заявіть, що розумієте, що історія накладає особливі зобов'язання на будь-яку майбутню Росію.

7. Стверджуйте знову і знову, поки самі не почнете в це вірити, що Росія як країна не має жодних особливих прав.

8. Що ваша "культура", якою б великою вона не була колись, не може служити вам індульгенцією і не дає вам ніяких особливих привілеїв (копія повідомлення — урядам Німеччини та Франції).

9. Не згадуйте переконливо спростовану теорію зі шкільного підручника у тому, що Версальський договір привів до Гітлера. Це були німецькі піар-хитрощі. Сам її автор (економіст Джон Кейнс) згодом шкодував, що відстоював цю позицію.

10. Зрозумійте, що ваш шлях до сім'ї цивілізованих країн, до яких ставляться серйозно, буде довгим і тернистим. Він уважно відстежуватиметься і, можливо, найпильнішим чином — саме тими, кого ви найбільше пригнічували.

11. Зрозумійте, що у світі є ціла низка країн більших за Росію, які ніколи не робили таких жахливих злочинів, які росіяни вчинили проти своїх сусідів. Ці країни більше заслуговують на увагу і допомогу, ніж ви.

12. Ніколи — чуєте, ніколи — не нийте: "Але росіяни постраждали найбільше". Що ви завдаєте чи завдали самі собі — ваша справа. А ось те, що ви наробили з іншими, починаючи від японців і далі вздовж усього вашого кордону, аж до Фінляндії, стосується нас. І, подобається вам це чи ні, але ті, хто не випробував на собі ваших злочинів, у результаті матимуть менше прав висловлюватися з цього питання, ніж ті, хто пережив.

13. Усвідомте, що перш ніж може обговорюватися будь-який "план Маршалла" (для Росії),

13A. Україна має бути відновлена. Вам доведеться стати частиною цих зусиль, не маючи права голосу,

і

13Б. Ви повинні будете брати активну участь у затриманні та доставці за кордон для суду тисячі ваших воєнних злочинців, від дрібних сошок до найвищих. І ця робота йтиме за безпосередньою участю українських слідчих та поліції. На вашій землі та у ваших архівах.

14. Так чи інакше, все вищезгадане має бути виконано, якщо ви хочете отримати "план Маршалла".

Джерело

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Не чекайте від росіян каяття. Після розгрому вони хотітимуть помсти і реваншу
Не чекайте від росіян каяття. Після розгрому вони хотітимуть помсти і реваншу