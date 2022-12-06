Рязань — Саратов — Курськ. Коли дрони ЗСУ вдарять по Москві

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Понеділок, 5 грудня, може стати моментом зламу останніх надій росіян, які були впевнені у перемозі над Україною. Ранкові "хлопки" на аеродромах під Саратовом, Рязанню, а потім і під Курськом вщент зруйнували залишки міфів та надій скрепних патріотів на те, що "расєя у безапаснасті" і "враг не прайдйот".

Від епіцентрів ранкової бавовни до того самого Києва, що "за три дня", більш ніж тисяча кілометрів. Глибокий тил окупанта одержав подаруночок від українців. "Дивним чином" ця подія практично збіглася із заявами Укроборонпрому про створення в Україні нового безпілотного літального апарату з дальністю польоту понад 1000 кілометрів і можливим навантаженням 75 кг вибухівки.

"Промоакція" ЗСУ дуже не сподобалася росіянам. Воно й зрозуміло!

Адже до Москви, самого серця ворожого центру, ще ближче, ніж до Рязані та Саратова. Можливість отримати на голову заряд вибухівки під час екскурсії під стінами Кремля розбудила "націю переможців".

Навіть "прильоти" на кримських військових окупаційних базах та частково зруйнований Кримський міст із гаслами "Крим наш" не викликав у глибинній Росії такого шквалу емоцій. Адже більшість росіян навіть про відпочинок в анексованому Криму лише мріяла під час вживання патріотично-звичних напоїв на околицях своїх болот.

Та й тікати з Криму є кудись. Було куди… Додому, до "бєрьозок", "був наш — став ваш" і все! А куди тікати із Росії? "Вєліка расея, да оступать некуда, везде 3,14!".

Напередодні цих подій "Левада-Центр" проводив чергове опитування, яке "показало значну підтримку росіянам продовження "спецоперації" до "пабєдного кінця"! Приблизно 75 відсотків! Безумовно, ми всі повірили таким достовірним результатам. Тим паче, що практично водночас з оприлюдненням результатів "Левади" надійшла інформація про результати аналогічного дослідження від британської розвідки. Посилаючись на дані "незалежних російських ЗМІ та Федеральну службу охорони Росії", фахівці заявляють про зниження серед росіян підтримки війни в Україні. За їхніми даними, 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і тільки 25% виступають за підтримку війни, у квітні останніх було 80%.

Навіть якщо істина є десь посередині цих результатів, було б дуже цікаво провести таке дослідження сьогодні, 5 грудня! Як кажуть, "поки грім не гряне — мужик не перехреститься". Сьогодні для Росії грянув грім, який сповістив російського "мужика" про неминуче наближення покарання за злочини "обраної народом" кремлівської влади. І від цього покарання не вбережуть тисячі кілометрів відстані.

"Непереможна армія" виявилася неспроможною не тільки для злочинного захоплення чужих територій. Навіть власні "расєйські простори" тепер перебувають під постійною загрозою справедливого удару у відповідь. За всі злочини, за кров українців, за сльози дітей та матерів, за Бучу, Херсон, Маріуполь, "Амстор".

Як ти тепер спатимеш, "проста Росія", розуміючи, що кожної миті у твоє вікно може залетіти український месник, "голуб миру" від ЗСУ, та передати тобі привіт від "знищеної" української армії та української Нації, яку ти так хотіла поставити на коліна?!!

Поки писалися ці рядки, ворог укотре провів масовану ракетну атаку на Україну. Напевно, ну дуже йому не сподобалася бавовна в Рязані, Саратові та Курську. Багато ракет, потужно відпрацювала українська ППО, але є і жертви і збитки. Сум… Але — не такий розпач, який зараз поширюється Росією, у якої немає ніякого виходу. У нас, українців, попереду така бажана перемога! А в росіян із реальних перспектив — лише поразка та безодня падіння в історичну прірву.

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