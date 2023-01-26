15 причин: чому всьому світу потрібна перемога України

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Навіщо світу українська перемога:

1. Щоб зупинити злочини. Окупація Росії — це геноцид. Скрізь, де українці повертають собі територію, вони рятують життя й відновлюють принцип, згідно з яким люди мають право не наражатися на катування, депортацію та вбивства.

2. Щоб зберегти міжнародний правопорядок. Його основа полягає в тому, що одна країна не може вторгатися в іншу й анексувати її територію, як це прагне зробити Росія. Агресивна війна Росії явно незаконна, але правовий порядок сам себе не захищає.

3. Щоб покінчити з епохою імперії. Це може бути остання війна, яка ведеться згідно з колоніальною логікою, з якої випливає, що інших держав і народів не існує. Але цей поворотний момент може бути досягнутий лише в разі програшу Росії.

4. Щоб захистити мирний проєкт Євросоюзу. Війна Росії спрямована не лише проти України, а й проти ширшої ідеї про те, що європейські держави можуть мирно співпрацювати. Якщо імперський проєкт візьме гору, інтеграція зазнає невдачі.

5. Щоб дати шанс правовій державі в Росії. Поки Росія веде імперські війни, вона перебуває в пастці репресивної внутрішньої політики. Майбутні покоління росіян могли б жити краще та вільніше, але тільки в тому випадку, якщо Росія програє цю війну.

6. Щоб послабити престиж тиранів. У цьому столітті тенденція схилялася до авторитаризму з путінізмом, як силою та моделлю. Його поразка від демократії змінює цю тенденцію. Фашизм ґрунтується на силі й дискредитується поразкою.

7. Щоб нагадати нам, що демократія — найкраща система. Українці засвоїли ідею, що вони самі обирають собі лідерів. Ідучи на ризик, щоб захистити свою демократію, вони нагадують нам, що ми всі маємо діяти, щоб захистити нашу демократію.

8. Щоб зняти загрозу Великої війни в Європі. Протягом десятиліть конфронтація з СРСР, та був із Росією була сценарієм регіональної війни. Перемога України усуває цей сценарій, роблячи неправдоподібним ще один російський наступ.

9. Щоб зняти загрозу Великої війни в Азії. Останніми роками китайське вторгнення на Тайвань стало провідним сценарієм глобальної війни. Перемога України навчить Пекін того, що така наступальна операція коштує дорого та, найімовірніше, зазнає невдачі.

10. Щоб зупинити поширення ядерної зброї. Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього Росія, ядерна держава, вторглася до неї. Якщо Україна програє, то країни, які можуть створити ядерну зброю, відчують, що їм потрібно зробити ядерну зброю, щоб захистити себе.

11. Щоб зменшити ризик ядерної війни. Перемога України знижує ймовірність двох великих військових сценаріїв за участю ядерних держав і працює проти поширення ядерної зброї загалом. Ніщо не зменшить ризику ядерної війни більше, ніж перемога України.

12. Щоб запобігти майбутнім війнам за ресурси. Російська Група Вагнера не тільки постійно скоює воєнні злочини, але й захоплює корисні копалини скрізь, де тільки може. Ось чому вона воює в Бахмуті.

13. Щоб гарантувати наявність запасів продовольства та запобігти майбутньому голоду. Україна годує більшу частину світу. Росія погрожує використовувати цю їжу як зброю. Як висловився один російський пропагандист, "наша єдина надія — голод".

14. Щоб прискорити перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії. Путін показує, яку загрозу майбутньому становить вуглеводнева олігархія. Перетворення ним джерел енергії на зброю прискорило перехід до відновлюваних джерел енергії. Ця тенденція продовжиться, якщо Росія програє.

15. Щоб утвердити цінність свободи. Незважаючи на те, що в них є всі підстави визначати свободу як протиставлення чомусь — російській окупації, українці нагадують нам, що насправді свобода — це право на щось, право бути тими, ким вони хочуть бути, у майбутньому, яке вони можуть створити самі.

Я — історик політичних злочинів. І особисто для мене причина № 1 — поразка російського геноцидного проєкту, що триває, — була б більш ніж достатньою підставою, щоб бажати перемоги України. Але кожна з решти чотирнадцяти причин також має велике значення. Кожна з них надає можливості, про які мріють покоління політичних діячів, але майже ніколи не отримують їх. Багато чого було зроблено, але ми ще не бачили та не вловили момент.

Таке буває раз у житті, і цього не можна упускати. Українці дали нам шанс перевернути це століття, дали шанс на свободу та безпеку, яких ми не змогли б домогтися самотужки, ким би ми не були. Все, що нам потрібно зробити, — це допомогти українцям перемогти.

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